De landen van de eurozone hebben in juni flink meer goederen verhandeld met de rest van de wereld, in vergelijking met juni 2020. Zo lag de waarde van de uitvoer bijna een kwart hoger dan in juni 2020, meldde het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag.

Volgens een eerste schatting voerden de eurolanden in juni voor 209,9 miljard euro aan goederen uit, 23,8 procent meer dan in juni 2020. In vergelijking met een jaar eerder waren er minder lockdownmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht, wat ervoor zorgde dat er meer kon worden gehandeld.

De invoer nam nog sterker toe: met 28,2 procent tot 191,8 miljard euro. Dat betekent dat er een handelsoverschot was van 18,1 miljard euro. In de volledige eerste jaarhelft steeg de export van de eurolanden met 15,5 procent, terwijl de import met 15,2 procent toenam. Er was in die periode een handelsoverschot van 102,5 miljard euro. Voor de hele Europese Unie (EU) staat er voor de eerse zes maanden van 2021 een handelsoverschot van 84,4 miljard euro in de tabellen.

De EU-landen verscheepten van januari tot en met juni onder andere veel meer goederen naar grote economieën als China en de Verenigde Staten. Daarnaast nam de export naar Turkije, Rusland en India sterk toe. Andersom werden door de Europese landen meer goederen ingevoerd uit Turkije, Rusland, Noorwegen en India.

Het Verenigd Koninkrijk was in het lijstje over de invoer een opvallende daler. Vanuit dat land werd bijna een vijfde minder geïmporteerd naar de EU in vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar. Dit heeft vermoedelijk te maken met de keuze van de Britten om de Europese Unie te verlaten. Evengoed is het Verenigd Koninkrijk nog altijd een van de belangrijkste handelspartners van de EU.

