Verzekeraar Integrale moet tegen 15 december een oplossing gevonden hebben om een ontbinding te vermijden. Er zijn kandidaat-overnemers, maar nog geen bindend bod.

Integrale, eigendom van de Luikse intercommunale Nethys, heeft dringend extra kapitaal nodig omdat het niet meer voldoet aan de solvabiliteitsvereisten van de Nationale Bank.

De centrale bank heeft als toezichthouder al een herstelplan van Integrale verworpen, waardoor het bedrijf op zoek moest naar een plan B. De Nationale Bank stelde ook een speciaal commissaris aan bij het bedrijf.

Op 13 november maakte Integrale al bekend dat er vier biedingen kwamen. In twee gevallen gaat het om een overname van het bedrijf, bij de andere twee gaat het over een overname van activa en passiva.

De raad van bestuur heeft maandag vastgesteld dat de huidige biedingen 'een ernstige kans' op slagen hebben. 'Het onderhandelingsproces is nog aan de gang. De biedingen zijn niet definitief.'

De raad van bestuur zal de algemene vergadering op 8 december voorstellen om de activiteiten van de verzekeraar voort te zetten op voorwaarde van een gunstig resultaat van de biedingen tegen 15 december.

