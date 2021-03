De Britse farmagigant GSK investeert tot 330 miljoen euro in zijn vestiging in Waver, zijn grootste vaccinfabriek wereldwijd. De site wordt onder meer uitgebouwd met een vriesdroogeenheid, zo kondigde GSK maandag aan.

GSK investeerde de voorbije twee jaar naar eigen zeggen al 600 miljoen euro in zijn Waals-Brabantse vestigingen: de vaccinfabriek in Waver en het onderzoek- en ontwikkelingscentrum in Rixensart.

Daar komt nu dus nog een investering bij. In Waver komt er een nieuwe vriesdroogeenheid, waardoor de site een belangrijke rol zal spelen in de productie van gevriesdroogde vaccins, klinkt het. Daarnaast zal een bestaand gebouw uitgebreid worden, waardoor verschillende teams van de afdeling technisch onderzoek en ontwikkeling kunnen samenzitten.

'Dat zal een betere samenwerking mogelijk maken en tegelijkertijd de verankering van deze Belgische expertise verder versterken.' Extra jobs zijn aan de investeringen niet meteen verbonden. Maar 'ze bevestigen nogmaals het vertrouwen van GSK in zijn operaties en zijn medewerkers in België', zo staat er in een persbericht.

Patrick Florent, algemeen bestuurder voor GSK Vaccines in België, noemt de aangekondigde investeringen 'een erkenning van de expertise en knowhow van onze medewerkers in België'. Het Britse farmabedrijf stelt in België meer dan 9.000 mensen tewerk.

In februari raakte nog bekend dat GSK in België dit jaar nog tot 100 miljoen dosissen mee zal produceren van het kandidaat-coronavaccin van het Duitse biotechbedrijf CureVac.

