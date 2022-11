Grote merken en retailers als H&M, Stella McCartney, Inditex en Ben & Jerry's zijn overeen gekomen om 550.000 ton aan groene alternatieven te zoeken voor houtvezels die zij nodig hebben in hun productieketen.

De merken zagen in COP27, de VN-klimaattop die aan de gang is in Egypte, het momentum om een gezamenlijke belofte te doen: ze gaan een verbintenis aan om meer dan een half miljoen ton duurzame vezels met een lage voetafdruk te kopen voor verwerking in textiel en papier.

Daarmee willen ze het signaal geven dat ze belang hechten aan de bescherming van bossen en ecosystemen en ze niet willen bijdragen aan bosdegradatie.

Investeringen

De belofte gebeurde onder de paraplu van Canopy, een non-profit die ijvert voor investeringen in milieuvriendelijkere alternatieven voor hout als grondstof voor vezels die vaak worden gebruikt bij de productie van papier, verpakkingsproducten en stoffen.

Volgens gegevens van Canopy worden elk jaar meer dan 3,2 miljard bomen gekapt om zulke vezels voor verpakkingen en kleding te produceren. Door die houtkap komen enorme hoeveelheden CO2 vrij.

Canopy verwacht dat aankondigingen zoals die van maandag de aantrekkingskracht zullen hebben om de markt meer richting alternatieve vezelbronnen te doen keren.

Het kan volgens hen leiden tot het voorkomen van ongeveer 2,2 miljoen ton broeikasgasemissies in vergelijking met het equivalent van de productie van vezels uit ongerepte bossen.

Oprichter en uitvoerend directeur van Canopy, Nicole Rycroft, is lovend over de belofte. 'Deze verbintenis stelt ons in staat om een historische sprong te maken en dichter bij de 64 miljard dollar aan investeringen in duurzame alternatieven te komen die nodig zijn voor bosbehoud, essentieel voor het klimaat en de stabiliteit van de biodiversiteit op onze planeet', zei ze.

Ontbossing Amazonewoud bereikt hoogtepunt in nadagen Bolsonaro De ontbossing in het Braziliaanse Amazonewoud bleef in oktober 2022 in stijgende lijn gaan, toen de burgers van de grootste democratie van Zuid-Amerika moesten kiezen tussen twee presidentskandidaten met compleet verschillende agenda's voor het grootste regenwoud op aarde. Volgens maandag gepubliceerde gegevens van het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek INPE bedroeg de ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied in oktober 904 vierkante kilometer. Daarmee komt de totale boskap in de eerste tien maanden van het jaar op 9494 vierkante kilometer, het hoogste cijfer sinds Brazilië in 2006 zijn huidige volgsysteem invoerde. Ter vergelijking: vorig jaar rond deze tijd bedroeg de totale ontbossing 7887 vierkante kilometer. De cijfers kwamen minder dan twee weken nadat Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro nipt versloeg in de tweede ronde. Lula, die tijdens zijn ambtstermijn tussen 2003 en 2010 voor een sterke daling van de ontbossing in het Amazonegebied zorgde, maakte van het behoud van het regenwoud een belangrijk onderdeel van zijn kandidatuur voor het presidentschap. Onder het bewind van Bolsonaro daarentegen werd de infrastructuur voor het behoud van het Amazonewoud ontmanteld. De ontbossing is onder Bolsonaro sterk toegenomen en bereikte vorig jaar het hoogste niveau in 15 jaar. Talloze wetenschappelijke rapporten hebben gewaarschuwd dat het Amazonegebied een kantelpunt nadert waarbij ontbossing en de gevolgen van klimaatverandering ertoe zullen leiden dat grote delen van het regenwoud overgaan in een droger savanne-achtig ecosysteem. Bij een dergelijke verandering zouden miljarden tonnen koolstof vrijkomen door het afsterven van bomen en de toename van bosbranden. Ook zou de regenval in grote delen van Zuid-Amerika afnemen en zouden mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn de negatieve gevolgen ervan ondervinden.

