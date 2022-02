Het Amerikaanse technologiebedrijf Nvidia zal de Britse computerchipspecialist Arm dan toch niet overnemen van het Japanse Softbank. De overnameplannen ter waarde van 40 miljard dollar stuitten op te veel verzet. Softbank wil in plaats met Arm een beursgang maken.

Concurrenten en mededingingsautoriteiten zagen de miljardendeal met Nvidia, gespecialiseerd in grafische kaarten, niet zitten omdat het bedrijf te machtig zou worden.

De Amerikaanse toezichthouder FTC vreesde dat het samengaan van Arm met Nvidia een rem zou zetten op innovatie en zette al stappen om de deal tegen te houden. De Europese Commissie opende een diepgaand onderzoek.

De technologie van Arm zit in bijna alle smartphones. Het bedrijf maakt designs, 'architectuur', voor de ontwikkeling van processors die te vinden zijn in toestellen van onder meer Apple en Samsung. Ook chipsmaker Qualcomm maakt er gebruik van.

Softbank, het technologieconglomeraat van de Japanse miljardair Masayoshi Son, blijft achter met een annuleringsvergoeding van 1,25 miljard dollar. Tegen eind maart 2023 wil het Japanse bedrijf met Arm een beursgang maken.

