Van een opmerkelijke carrièrezet gesproken: de hoofdcommandant van de vliegbasis Kleine-Brogel wordt de CEO van de Belgische uitzendgroep Trixxo. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Kolonel Jeroen Poesen (49) verlaat dus het leger voor een burgercarrière. Op 1 oktober komt hij aan het hoofd te staan van Trixxo, de groep boven dienstenchequebedrijf Trixxo Home en uitzendbedrijf Trixxo Jobs. De Limburgse groep is actief met 140 kantoren in België en Nederland.

'Als basiscommandant stuur ik een middelgrote organisatie aan met 1.500 manschappen en een werkingsportefeuille van 125 miljoen euro. Met die managementvaardigheden wil ik graag het voor mij onbekende terrein van de privésector ontginnen', aldus de kolonel over zijn overstap.

Poesen, een F16-gevechtspiloot, staat sinds 2018 aan het hoofd van de vliegbasis van Kleine-Brogel, de grootste luchtmachtbasis van het land.

Bij Trixxo volgt hij oprichter Luc Jeurissen op. Die zal zich concentreren op de strategische ontwikkeling van het bedrijf en blijft voorzitter van de groep. 'Met Jeroen halen we een ervaren CEO aan boord. Vanuit zijn huidige rol is hij iemand die snel denkt, aanvaardbare risico's kan inschatten én ze ook durft te nemen', aldus Jeurissen over zijn nieuwe topman.

