Grootaandeelhouders Melexis bouwen belang beetje af

De grootaandeelhouders van Melexis verenigd in Xtrion, hebben dinsdag aangekondigd dat ze hun belang in het bedrijf willen afbouwen van 53,6 procent tot 50 procent plus één aandeel. Ze verkopen dus 1.444.398 bestaande aandelen van Melexis, zo blijkt uit een mededeling. Het persbericht kwam er nadat de handel in het aandeel werd geschorst.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













.

Daarbovenop brengt ook Melexis nog een pakket eigen aandelen (346.141 stuks) naar de markt, 'in een gecoördineerde operatie' met Xtrion. In het totaal gaat het dus om 4,43 procent van het kapitaal van het Belgische technologiebedrijf dat te koop wordt aangeboden. Xtrion, de holding van onder meer Roland Duchatelet en CEO Françoise Chombar, beklemtoont tegelijk dat het een controlerend belang wil behouden 'in de voorzienbare toekomst'. De bedoeling van de verkoop is om de zogenaamde free float - het aantal vrij verhandelbare aandelen - te vergroten en zo de liquiditeit van het aandeel-Melexis te verbeteren. Tot het resultaat van de private plaatsing bekend is, zal de handel in het aandeel geschorst blijven. Daarbovenop brengt ook Melexis nog een pakket eigen aandelen (346.141 stuks) naar de markt, 'in een gecoördineerde operatie' met Xtrion. In het totaal gaat het dus om 4,43 procent van het kapitaal van het Belgische technologiebedrijf dat te koop wordt aangeboden. Xtrion, de holding van onder meer Roland Duchatelet en CEO Françoise Chombar, beklemtoont tegelijk dat het een controlerend belang wil behouden 'in de voorzienbare toekomst'. De bedoeling van de verkoop is om de zogenaamde free float - het aantal vrij verhandelbare aandelen - te vergroten en zo de liquiditeit van het aandeel-Melexis te verbeteren. Tot het resultaat van de private plaatsing bekend is, zal de handel in het aandeel geschorst blijven.