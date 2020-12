Het grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft ingestemd met 200 miljoen euro besparingen, tegen de garantie naakte ontslagen te vermijden tot en met maart 2022. Dat meldt de Duitse vakbond Verdi maandag.

Het akkoord tussen de luchtvaartmaatschappij en de vakbond slaat op 24.000 werknemers. In het akkoord worden premies en loonsverhogingen geschrapt, trekken mensen op vervroegd pensioen en zit een programma voor vrijwillig vertrek vervat. De leden van Verdi aanvaardden het akkoord met 71 procent van de stemmen. Volgens de vakbond is dat een 'stem van solidariteit van het personeel'.

Er bestaat al een soortgelijk akkoord, over 500 miljoen euro aan besparingen, met het cabinepersoneel. Naakte ontslagen bij de piloten zijn uitgesloten tot en met april 2021. Intussen wordt over een nieuw akkoord onderhandeld.

De Lufthansa-groep, waar ook Brussels Airlines, Austrian, Swiss en Eurowings deel van uitmaakt, is van plan om ongeveer 30.000 banen te schrappen, in het kader van een herstructurering. Over de eerste negen maanden van het jaar boekte het bedrijf een nettoverlies van 5,6 miljard euro. De omzet daalde met 60 procent naar 11 miljard euro.

