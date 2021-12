De groep Mestdagh, die zo'n 90 winkels van Carrefour Market uitbaat - voornamelijk in Brussel en Wallonië maar ook in Aarschot en Tienen, stopt het exclusieve partnerschap met Carrefour. Dat bericht het gespecialiseerde vakblad RetailDetail en wordt bevestigd in kringen van het bedrijf. Er geldt een vooropzeg van een jaar en dus zal het effect pas na 2022 voelbaar zijn.

Het masterfranchisecontract werd enkele jaren geleden ondertekend tussen beide partijen, voor een periode van tien jaar. Mestdagh kon zich binnen de twee jaar bedenken en heeft dat nu ook gedaan, bevestigt een woordvoerster van Carrefour België.

In 2022, zolang de periode van vooropzeg loopt, verandert er niets. Voor de periode nadien, kunnen noch Carrefour, noch Mestdagh iets kwijt over de toekomst van de betrokken winkels. Er liggen verschillende pistes op tafel, luidt het woensdag, waaronder zelfs een nieuwe samenwerking.

'Er bestaan verschillende opties, waaronder een voortzetting onder de merknaam Carrefour Market, maar om dat te kunnen uitvoeren, was het nodig om de handen vrij te hebben en snel te handelen', staat in een interne mededeling van Mestdagh. 'In de huidige context, met name wegens de bevoorradingsproblemen en de uitdagingen voor de sector in de toekomst, was het nodig om een diepgaande analyse te maken over de toekomst van de groep', klinkt het.

Volgens RetailDetail gaat de opzeg gepaard met een wissel aan de top van de groep Mestdagh. CEO Fabienne Bryskère verliet haar post op 23 december, en is vervangen door Emmanuel Coria, die tot maart 2020 de groep al eens leidde. Volgens Mestdagh gebeurde het vertrek van Bryskère 'in onderling overleg'.

De voorbije maanden was er nog heel wat sociale onrust in de winkels van Carrefour Market in handen van Mestdagh. De vakbonden klaagden over een te hoge werkdruk en op sommige plaatsen werd er gestaakt.

