Groene investeringen stimulans voor door virus getroffen economieën

Topeconomen beweren dat investeren in groene projecten de meest kosteneffectieve manier is om door corona getroffen economieën nieuw leven in te blazen. Uit hun onderzoek, gepubliceerd in de Oxford Review of Economic Policy, blijkt dat hernieuwbare energie, zoals windturbines, een hoger rendement op korte termijn biedt.

Uit de studie, waarover BBC bericht, blijkt dat projecten zoals het stimuleren van hernieuwbare energie hogere kortetermijnrendementen en meer banen hebben gecreëerd. Bovendien hebben ze meer kostenbesparingen op lange termijn opgeleverd in vergelijking met traditionele economische maatregelen gericht op fossiele brandstoffen. Medeauteurs van de studie zijn onder meer Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz en de bekende Britse klimaatdeskundige Lord Nicholas Stern. Momenteel zijn in de natuur heel wat positieve effecten te zien van het coronavirus. 'De coronacrisis zou een keerpunt kunnen zijn in de voortgang van de klimaatverandering', schreven de auteurs, eraan toevoegend dat veel afhangt van de beleidskeuzes die de komende zes maanden worden gemaakt. Cameron Hepburn, hoofdauteur van de studie en hoogleraar milieu-economie aan de Universiteit van Oxford, zegt dat het rapport laat zien dat het behoud van schonere lucht, terugkerende natuur en verminderde uitstoot van broeikasgassen zeker mogelijk is.