De groei van hernieuwbare stroom zal dit jaar alle records breken, zegt het Internationale Energieagentschap (IEA). Een nieuw rapport verwacht voor de komende jaren steeds snellere groei.

Ondanks de stijgende kosten voor grondstoffen zal er dit jaar voor 290 gigawatt aan nieuwe zonnepanelen en windturbines gebouwd worden, blijkt uit nieuwe cijfers van het IEA. Daarmee wordt het record van vorig jaar opnieuw verpulverd.

Het agentschap verwacht dat de wereldwijde capaciteit aan groene elektriciteit in de volgende vijf jaar met 60 procent zal stijgen tot meer dan 4800 gigawatt. Ter vergelijking: dat is totale huidige capaciteit van fossiele brandstoffen en nucleaire energie samen.

Als er de volgende vijf jaar nieuwe capaciteit bijkomt op het net, zal die in 95 procent van de gevallen hernieuwbaar zijn, denkt het IEA, en in meer dan de helft van de gevallen gaat het om zonne-energie.

'Het cijfer van 290 gigawatt dit jaar is opnieuw een teken dat er een nieuwe globale energie-economie aan het opkomen is', zegt IEA-directeur Fatih Birol in een reactie. 'De hoge prijzen van grondstoffen en energie die we vandaag zien vormen een nieuwe uitdaging, maar de dure prijzen voor fossiele brandstoffen maken hernieuwbare energie ook concurrentiëler.'

Overal sterke groei

China blijft wereldleider qua volume. Tegen 2026 - vier jaar eerder dan voorzien - zal het land 1200 gigawatt aan groene capaciteit hebben. India zal naar alle waarschijnlijkheid de snelste groeier worden, met een verdubbeling van de nieuwe installaties tegenover de voorbije vijf jaar.

Ook in Europa en de VS zal de groei aanzienlijk versnellen, denkt het IEA. De vier markten zijn samen goed voor 80 procent van alle nieuwe energieproductie in de wereld.

Klimaat

Maar ook de nieuwe recordgroei is nog niet genoeg om de uitstoot tegen het midden van deze eeuw op netto nul te krijgen. Daarvoor moet de groene elektriciteit zo'n twee maal sneller groeien, en biobrandstoffen zelfs vier maal sneller.

Overheden kunnen de groei sterk stimuleren door de obstakels voor hernieuwbare energie weg te nemen, zegt het agentschap. Zo kunnen ze het stroomnet moderniseren, de bevolking sensibiliseren en vooral een stabiel beleidskader voorzien.

