De Belgische groente- en fruitreus Greenyard doet Greenyard Prepared Netherland van de hand, een bedrijf dat champignons verwerkt en inpakt. 'Hiermee ronden wij onze transformatie af', zegt Hein Deprez, co-CEO van Greenyard.

Greenyard Prepared Netherland, dat een fabriek heeft in Velden (Venlo), in het zuiden van Nederland, wordt overgenomen door de Poolse investetingsmaatschappij Cornerstone Investment Management in samenwerking met de Europese financierder Kartesia.

De transactie, met een aandelenwaarde van 17 miljoen euro, zal naar verwachting tijdens de zomer afgerond worden. Greenyard 'verwacht geen materiële effect' op de groepsresultaten.

De verkoop helpt het beursgenoteerde bedrijf uit Sint-Katelijne-Waver om zijn schulden af te bouwen. 'Met de desinvestering van Greenyard Prepared Netherlands ronden wij onze transformatie af en kunnen wij ons volledig focussen op de verdere versnelling van onze wereldwijde kernactiviteiten, terwijl we onze strategische relaties voortdurend zullen blijven versterken', stelt co-CEO Deprez.

De Poolse overnemer heeft volgens Deprez 'ambitieuze groeiplannen' voor de Nederlandse champignonverwerker.

Greenyard maakt dinsdag jaarresultaten bekend van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot eind maart.

