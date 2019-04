Het Belgische groentebedrijf Greenyard heeft van de banken vijftien maanden de tijd gekregen om in alle rust zijn transformatieplan uit te voeren.

Greenyard, dat in België enkele duizenden mensen tewerkstelt, kondigde in maart aan een transformatieplan te lanceren waardoor mogelijk 422 banen zullen verdwijnen in verschillende landen waar de groep actief is. Het bedrijf kampt naar eigen zeggen met een toenemende concurrentiedruk. Daar kwamen vorig jaar nog een extreem droge zomer en een grote terugroepactie wegens een listeriabesmetting in een Hongaarse fabriek bij.

De relatiebanken van Greenyard hebben nu ingestemd met een 'convenant waiver'-periode van vijftien maanden, waarin het bedrijf geen rekening moet houden met de financiële maatstaf van de schuld die in de convenanten met de banken is opgenomen. 'Dit akkoord geeft Greenyard de tijd, rust en liquiditeit om het transformatieplan uit te voeren en is voorwaardelijk aan de realisatie van de verschillende transformatieprojecten, de desinvestering van niet-kernactiviteiten op een tijdelijke en correcte manier, de identificatie van een belangrijke investeerder die een kapitaalverhoging zal ondersteunen, alsook het verder onderzoeken van de verkoop van de Prepared-divisie', klinkt het in een persbericht.

Greenyard meldt nog dat de uitvoering van het transformatieplan momenteel op schema is, en dat het 'te gepasten tijde de markt verder zal informeren over het resultaat van zijn verschillende initiatieven en acties'

Het Greenyard-aandeel op Euronext Brussel is vrijdagmorgen met winst geopend na de aankondiging dat de banken het bedrijf meer tijd gunnen. Het aandeel opende ruim 12 procent hoger, en was omstreeks 09.30 uur 3,6 euro waard (+9,6 procent).