GreenMobility, een van de spelers op onze autodeelmarkt, breidt uit naar Brussel.

GreenMobility is met z'n elektrische wagens ruim een half jaar actief in Antwerpen en Gent. Het Deense bedrijf zal als eerste de drie grote steden via elektrische wagens verbinden. Daarbij is een partnership met parkinguitbaters Interparking omnmisbaar.

Het gaat om drie Interparkings:in de hoofdstad: Munt, Grote Markt en 2 Poorten. Er komen nog twee tot drie locaties bij in Brussel.

'De echte free floating launch wordt verwacht rond de jaarwisseling, wanneer we met 250 voertuigen de Brusselaar gaan bedienen', zegt Steve Van Avermaet, managing director van GreenMobility, in een toelichting aan Kanaal Z.

Het aandeel GreenMobility noteerde het afgelopen jaar 160 procent hoger op de beurs. Met dat geld wil het bedrijf een Europese veroveringstocht financieren.

'Het is internationaal gezien een zeer boeiend jaar voor GreenMobility. We hebben net de sprong naar de Nasdaq in Kopenhagen achter de rug en zijn intussen internationaal actief in acht steden met zo'n 950 voertuigen', aldus Van Avermaet. 'Het is nu de ambitie om tegen 2025 in minstens 35 steden actief te zijn met minstens 10.000 deelwagens', klinkt het.

