Toen Hendrik Keeris stagiair was bij de venture builder StarApps, moest hij dagelijks opzoekingswerk naar bedrijven doen. "Ik merkte dat in de Verenigde Staten zeer uitgebreide databases bestaan, zoals Crunchbase, maar dat we in Europa vooral lokale initiatieven hadden, die wat achterophinkten", zegt hij.

Samen met Steve Declercq besloot Keeris het "Europese Google voor bedrijfsdata" te lanceren. Zo ontstond Bizzy in juni 2021. In eerste instantie was het platform gratis, nu zijn er ook professionele versies gelanceerd.

Na eerdere kapitaalrondes, die samen goed waren voor meer dan een miljoen euro, haalt Bizzy nu opnieuw 800.000 euro op. Dat geld is afkomstig van gerenommeerde ondernemers als Pieter Casneuf (ADAM Software), Jonas Deprez (Daltix) en Stéphane Ronse (Foodbag).

Keeris: "We hebben een team van acht mensen. Met de nieuwe investering kunnen we nog meer werk maken van de professionalisering van ons platform. Zo willen we onze gebruikers nog meer inzicht geven in de bedrijven waarover ze informatie zoeken. Bizzy telt 150.000 bezoekers per maand, maar doordat we ons op de korte termijn ook naar het buitenland zullen uitbreiden, zal dat aantal exponentieel groeien. Eerst komt het Verenigd Koninkrijk aan de beurt."

