De onlinezoekgigant Google heeft onlangs voor de Brusselse ondernemingsrechtbank een vordering ingediend om een van de octrooien te laten vernietigen van de Belgische start-up Proxistore, die is gespecialiseerd in onlinereclame. De vordering komt er nadat het Belgische bedrijf al maanden met getrokken messen met Google heeft gepraat.

Proxistore heeft in 2011 een systeem gebaseerd op geolokalisatie ontwikkeld waarmee bedrijven online op internationale websites reclame kunnen tonen die heel lokaal is. Denk aan iemand uit Aalst die surft op de website van The New York Times en reclame te zien krijgt voor een boekhandel twee straten van waar hij zich bevindt.

...