De Amerikaanse techreus Google breidt zijn Belgische datacenter in het Henegouwse Saint-Ghislain (Bergen) een vierde keer uit.

Dat schrijft De Tijd.

De investering van 400 tot 600 miljoen euro komt boven op 1,6 miljard euro die de gigant het voorbije decennium in het hart van de Borinage pompte. De plannen, indeling en alle technische details zijn gevalideerd. De werkzaamheden, die de komende weken beginnen, moeten in 2022 zijn afgerond. De extra batterij servers is nodig om gelijke tred te houden met het explosief groeiende gebruik van mobiele apps en clouddiensten.

Dat schrijft De Tijd.De investering van 400 tot 600 miljoen euro komt boven op 1,6 miljard euro die de gigant het voorbije decennium in het hart van de Borinage pompte. De plannen, indeling en alle technische details zijn gevalideerd. De werkzaamheden, die de komende weken beginnen, moeten in 2022 zijn afgerond. De extra batterij servers is nodig om gelijke tred te houden met het explosief groeiende gebruik van mobiele apps en clouddiensten.