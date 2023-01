Alphabet, het moederbedrijf van technologieconcern Google, schrapt wereldwijd zowat 12.000 banen, of ongeveer 6 procent van zijn personeelsbestand. Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg vrijdag.

Topman Sundar Pichai laat in een brief aan het personeel weten dat het banenverlies wereldwijd en over het volledige bedrijf zal plaatsvinden. Google is zo het volgende techbedrijf dat terugschakelt na jaren van grote groei en bijhorende aanwervingen. Facebook-moeder Meta, Twitter en Amazon kondigden eerder al groot banenverlies aan.

Google kon lang buigen op de stevige zoekrobotactiviteiten, maar het bedrijf ziet nu een vertraging bij digitale advertenties en de cloud-activiteiten blijven achterliggen ten opzichte van Amazon en Microsoft.

In de brief zegt CEO Pichai dat hij 'de volledige verantwoordelijkheid opneemt voor de beslissingen die ons tot hier geleid hebben'. Of nog: 'Dit zijn belangrijke momenten om onze focus aan te scherpen, de kostenbasis te herbekijken en ons talent en kapitaal in te zetten voor onze grootste prioriteiten.' Met artificiële intelligentie liggen er grote kansen in het verschiet, klinkt het nog.

Getroffen werknemers zullen volgens Sundar Pichai in de VS minstens 16 weken opzegvergoeding krijgen en zes maanden gezondheidszorgkosten genieten. Elders in de wereld zal de vergoeding in regel zijn met de lokale wetgeving. Bonussen blijven behouden.

Eind september telde Alphabet wereldwijd 186.779 werknemers. Sinds 2017 is het werknemersbestand meer dan verdubbeld. Zo waren er vele aanwervingen voor de cloudtak die het bedrijf aan het opbouwen is.

In de voorbeurse handel in New York steeg het aandeel van Alphabet vrijdag na de aankondiging tot 1,8 procent. Het aandeel heeft het voorbije jaar zowat 30 procent prijsgegeven.

