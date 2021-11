De Amerikaanse techreus Google heeft een stuk grond van 53 hectare gekocht in het Ecopôle-bedrijvenpark in Farciennes om er zijn zesde Belgische datacenter te bouwen. Dat schrijven De Tijd, L'Echo en Sudinfo dinsdag.

Google had in 2019 zijn oog laten vallen op de site ten oosten van Charleroi, maar de aankoop liep toen spaak na lekken in de pers. Nu is de verkoop wel rond, al heeft het bedrijf die nog niet officieel bevestigd. Google kwam in 2005 in ons land terecht met plannen voor een datacenter in het Henegouwse Saint-­Ghislain. Zestien jaar later telt die site van 90 hectare vier datacenters en is een vijfde op komst. De bouw van het zesde datacenter zal zowat 600 miljoen euro kosten. De internetreus investeerde al 2,6 à 2,8 miljard euro in zijn Bel­gische datacenters. Op de site van Saint-­Ghislain werken 350 mensen. Onrechtstreeks geeft Google werk aan zowat 1.000 mensen in ons land.

