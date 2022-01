De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft het afgelopen boekjaar een recordwinst gemaakt, van maar liefst 21,6 miljard dollar netto. De bank profiteerde van hogere inkomsten uit het adviseren bij bedrijfsfusies en overnames en het begeleiden van beursgangen. Maar ook met de handel in aandelen en obligaties wist Goldman Sachs meer geld te verdienen. In het vierde kwartaal viel dat laatste wel tegen.

In 2020 boekte Goldman Sachs een nettowinst van 9,5 miljard dollar. Topman David Solomon sprak dinsdag van 'een uitzonderlijke prestatie' het voorbije boekjaar.

Goldman Sachs is naar eigen zeggen wereldwijd marktleider voor het begeleiden van fusies, overnames en beursintroducties. Die activiteiten leverden vorig jaar het recordbedrag van bijna 15 miljard dollar aan omzet op. Met de handel op de financiële markten werd ruim 22 miljard dollar aan inkomsten binnengehaald, wat het hoogste niveau is in twaalf jaar, aldus de bank die verder ook actief is met onder meer vermogensbeheer.

Het vierde kwartaal stelde wel teleur, want de inkomsten uit de aandelenhandel lagen een pak lager. Daarnaast stegen ook de uitgaven, met name voor hogere lonen. De kwartaalwinst bleef dan ook onder de verwachtingen van analisten, waardoor het aandeel voor beurs 4 procent verloor.

