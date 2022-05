Wie een wagen op een luchthaven huurt, betaalt daar al een tijd fiks meer voor. In Spanje stegen de prijzen met ruim 150 procent, in Portugal met 100 procent en in Griekenland met 80 procent. Glenn Jacobs, de algemeen directeur voor België en Luxemburg bij Hertz, een van de marktleiders, geeft uitleg. Drie vragen.

GLENN JACOBS. "Covid-19, de Oekraïne-oorlog en nu ook de lockdowns in China maken dat er veel minder auto's beschikbaar zijn. Dat duwt ook hun prijzen omhoog. De prijzen worden bijna maandelijks bijgesteld, en niet naar beneden. De vraag wo...

GLENN JACOBS. "Covid-19, de Oekraïne-oorlog en nu ook de lockdowns in China maken dat er veel minder auto's beschikbaar zijn. Dat duwt ook hun prijzen omhoog. De prijzen worden bijna maandelijks bijgesteld, en niet naar beneden. De vraag wordt extra gestuurd door de effecten van covid-19. Veel mensen hebben vaak hun reis uitgesteld, of ze gaan dichter bij huis met vakantie. En dan vooral Zuid-Europa. Dan hebben ze daar graag een huurauto."JACOBS. "Activiteiten op en rond luchthavens waren vóór covid-19 goed voor 60 procent van onze activiteit. Vandaag is dat gedaald tot 44 procent. De luchthaven van Zaventem kreeg van februari vorig jaar tot februari dit jaar amper anderhalf miljoen passagiers over de vloer. In 2019 ging het om 25 miljoen. We lopen met andere woorden nog steeds achter omdat de gebruikelijke klanten er gewoonweg niet, of zeker minder zijn. België is helaas geen toeristisch land zoals Spanje of Frankrijk."JACOBS. "We verwachten deze zomer meer toeristische klanten, maar geen overrompeling. Dat zouden we trouwens niet kunnen verwerken door het beperkte aanbod aan wagens. In vergelijking met 2019 zullen we nog steeds een tiende tot een vijfde minder activiteiten hebben".