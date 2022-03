Trends heeft de rangschikking van de Vlaams-Brabantse Gazellen bekendgemaakt, de snelst groeiende bedrijven van de provincie. In de categorie grote bedrijven wordt kabellegger GKW bekroond tot Ambassadeur . Bij de middelgrote bedrijven gaat de titel naar technologiebedrijf Xenomatix. En bij de kleine bedrijven gaat de eer naar cateringbedrijf Traiteur Claessens André.

Ieder jaar maakt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. De editie 2022 startte vorige week met de rangschikking voor Brussel. Deze week is Vlaams-Brabant aan de beurt. De rangschikking kunt u raadplegen via de links onderaan het blauw kader.

Via de links komt u ook meer te weten over de methodologie achter de rangschikking. Het basisprincipe is eenvoudig: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Die nummer 1 krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet immers aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Een Ambassadeur mag ook geen dochterbedrijf van een multinational zijn. De hoogst gerangschikte Gazelle die aan alle voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat hij lager in de rangschikking dan de nummer 1.

Ambassadeurs: GKW, Xenomatix en Traiteur Claessens André

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven, GKW, staat op nummer 3 in de rangschikking. Het bedrijf ligt op een boogscheut van het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat. GKW is gespecialiseerd in de aanleg van nutsleidingen, ondergrondse kabels, water- en gasleidingen. In 2020 realiseerde GKW een omzet van 27 miljoen euro. "We bieden onze klanten een totaaloplossing aan: van het ontwerp, over de aankoop van materialen en de uitvoering van de werken tot de finale oplevering van de werf", zegt Ahmed Gocen. "Flexibiliteit is ons handelsmerk. Onze magazijnen en organisatie zijn zo georganiseerd dat we heel snel kunnen interveniëren."

De locatie in Ternat ziet Gocen als één van de succesfactoren van zijn bedrijf. "Onze ligging is strategisch heel interessant. Er zitten nauwelijks concurrenten in de streek en we zijn bovendien beter geplaatst om bijvoorbeeld de regio Brussel en Wallonië te bedienen." De arbeidsmarkt staat vandaag roodgloeiend, maar voor de sector is het ook in het verleden nooit gemakkelijk geweest om de juiste profielen te vinden. "We staan heel dicht bij onze medewerkers en dat is goed voor de loyauteit", vertelt Gocen. "Daarnaast durven we ook investeren in mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We zijn actief in een nichesector van de bouw waarvoor er nauwelijks opleidingen bestaan. De knowhow hebben we zelf en die leren we de nieuwkomers van nul af aan. Op die manier hebben we al heel wat succesverhalen geschreven."

In de categorie middelgrote bedrijven is het Leuvense Xenomatix de Ambassadeur. De opvallende Google-auto's die met hun camera's en draaiende LiDAR-sensoren het wegennet afrijden, inspireerden drie Leuvense ondernemers om de bestaande technologie verder te ontwikkelen. LiDAR staat voor Light Detection and Ranging. "Met de techniek kun je de omgeving scannen en diepte berekenen. Ze is performanter dan bijvoorbeeld camera's en radars omdat ze veel nauwkeuriger is en ook werkt bij duisternis en slechte weersomstandigheden," zegt Filip Geuens, de CEO van Xenomatix.

Maar de technologie is nog niet rijp voor massaproductie in de automobielsector. Xenomatix ontwikkelt daarom een toestel dat goedkoop, compact en betrouwbaar is en dat een bundel uitstuurt van maar liefst 25.000 laserstralen. "Op die manier kunnen we alle obstakels tot 200 meter rond een voertuig detecteren, zelfs als het volledig donker is," aldus Geuens. Xenomatix vond een toepassing bij de ophanging van de wagen. "Onze technologie meet in realtime de oneffenheden van het wegdek op en stuurt op basis van die data de ophanging van de wagen aan." Intussen sloot Xenomatix een langlopende technische en commerciële ontwikkelingsovereenkomst af met het Italiaanse Marelli. Het bedrijf, dat wereldwijd 60.000 werknemers heeft, is kind aan huis bij vooral Duitse autoconstructeurs.

Traiteur Claessens André is de Ambassadeur in de categorie kleine bedrijven. Het bedrijf is actief in een specifieke niche. Dagelijks produceert het Traiteur Claessens André meer dan 1.000 maaltijden waarvan het gros rechtstreeks geleverd wordt bij senioren thuis. De rest gaat naar woon-zorgcentra en scholen. Aanvankelijk combineerde de familie nog de klassieke traiteurdiensten met zorgcatering, maar al snel ging de focus helemaal naar die laatste activiteit. "We leveren lekkere, verse en gezonde maaltijden overgoten met een sociaal sausje. We maken het verschil door extra diensten aan te bieden, zoals de thuisbezorging van brood, beleg, snacks en fruit. Onze mensen hebben ook allemaal een EHBO-cursus gevolgd. Dat komt bij ons publiek geregeld van pas", zegt André Claessens, die zijn carrière ooit begon in de zorg, en zich bijschoolde tot traiteur.

Traiteur Claessens André is een familiebedrijf. Annick, de echtgenote van Claessens, gaf haar job als hoofdverpleegkundige op om mee in de zaak te stappen. Ook de twee andere zonen, Brent en Stef, draaien volop mee. "Elk van ons heeft zijn specifieke achtergrond, maar we spreken allemaal dezelfde zorgtaal", zegt Claessens. Op heel korte tijd is het familiebedrijf sterk gegroeid. Claessens is begonnen in zijn eigen keuken, later verhuisde de productie naar de garage. Nu beschikt het bedrijf over een professioneel uitgerust atelier van 1000 vierkante meter. Het team telt zo'n vijftig medewerkers. "Inclusief ondernemen is voor ons geen modewoord," zegt Claessens. "We geven graag kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak hebben ze aan de andere kant gestaan. Ze weten als geen ander wat belangrijk is."

