Gimv wordt meerderheidsaandeelhouder van Coolworld Rentals

Investeringsmaatschappij Gimv wordt meerderheidsaandeelhouder van het Nederlandse bedrijf Coolworld Rentals, naast de oprichters, familie Buijzen en Jack Buijnsters, en het management. Dat maakte de Gimv maandagochtend bekend, zonder financiële details te geven. Coolworld Rentals is gespecialiseerd in de verhuur van koel- en verwarmingsapparatuur.

Met de komst van de Vlaamse investeringsmaatschappij wil het bedrijf zijn groeiplannen realiseren. Director Sales and Marketing, Ruud van Mierlo, wordt aangesteld als CEO, terwijl de huidige CEO Jack Buijnsters een zitje krijgt in de raad van commissarissen en een actieve rol in 'business development' gaat vervullen.

Coolworld verhuurt koel- en verwarmingsapparatuur in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Het bedrijf telt klanten in verschillende sectoren zoals de voeding, retail, farma, chemie, logistiek en datacenters. Daar worden geavanceerde klimaattechnieken alsmaar belangrijker, door bijvoorbeeld strengere eisen of milieuwetgeving. Vaak gaat het ook om tijdelijke installaties voor piekmomenten, die Coolworld kan aanbieden dankzij zijn flexibiliteit en full-service concept.

Door de investering van Gimv moet Coolworld zijn groeiambities kunnen realiseren. 'De uitbouw van de internationale activiteiten, het verbreden van een duurzaam productportfolio, verhoogde efficiëntie en een potentiële buy-and-buildstrategie vormen het uitgangspunt van de samenwerking', klinkt het. De transactie moet wel nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten.