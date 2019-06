De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil tussen de 150 en 250 miljoen euro ophalen via een obligatie-uitgifte.

Opmerkelijk is dat ook particulieren kunnen intekenen, een primeur voor de Gimv. De uitgifte start op 21 juni tot 28 juni, maar kan bij succes vervroegd afgesloten worden.

Concreet gaat het om obligaties met een looptijd van zeven of van twaalf jaar, met een iets hogere uitgifteprijs dan 100 procent en een netto-rendement (na aftrek van 30 procent roerende voorheffing, red.) van respectievelijk 1,726 procent en 2,258 pct. De obligaties op twaalf jaar zijn wel enkel bestemd voor institutionele beleggers. Er is ook een minimuminleg van 10.000 euro vereist. De Gimv wil het extra geld gebruiken om haar verdere groei te financieren, 'met behoud van een adequaat liquiditeitsniveau', klinkt het woensdag in een persbericht.

Analisten merken op dat het bedrijf nochtans over veel cash beschikt, maar dat lenen door de lage rente nu eenmaal erg interessant is. Daarvan maakt de investeringsmaatschappij dus gebruik.