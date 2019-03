Gimv verkoopt Oldelft Ultrasound

Gimv heeft zijn meerderheidsbelang in het kapitaal van het Nederlandse Oldelft Ultrasound verkocht via een management buy-out ondersteund door Smile Invest.

Gimv kocht in 2012 Oldelft Ultrasound, een producent van ultrasone medische sondes. Het bedrijf is wereldwijd de enige onafhankelijke producent van TEE-sondes, waarmee onder andere hartbeelden via de slokdarm worden gemaakt.

Binnen een groeiende markt voor echocardiografie kon Oldelft de voorbije jaren sterk groeien, en bouwde een internationaal klantenbestand uit.

Gimv verkoopt nu zijn meerderheidsaandeel in Oldelft via een management buy-out ondersteund door Smile Invest, meldt de investeringsmaatschappij vrijdag in een persbericht.

'Wij zijn bijzonder blij dat Gimv ons de afgelopen zeven jaar heeft bijgestaan. Dankzij een goede samenwerking en domeinkennis van Gimv hebben wij met succes kunnen inzetten op de groei van Oldelft en door onze continue focus op innovatie konden we ons duurzaam onderscheiden van andere spelers', verklaart de CEO van Oldelft, Rob Smallenburg.

Over de transactie zelf zijn verder geen financiële details vrijgegeven.