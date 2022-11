Investeringsmaatschappij GIMV, dat tientallen bedrijven in verschillende sectoren in haar portefeuille heeft, ziet signalen dat het donkerste economische scenario zal uitblijven. "Maar de echte vraag is wat er tussen de oren van de eindconsumenten gebeurt", zegt CEO Koen Dejonckheere.

GIMV zegt dat de bedrijven in zijn portefeuille er ondanks de tegenwind - hoge energieprijzen en druk op de salariskosten - in geslaagd zijn te groeien en hun winstgevendheid stabiel te houden.

De omzetgroei bedroeg in de periode van april tot september, de eerste jaarhelft in de GIMV-boekhouding, 24,4 procent. Netto boekte de holding 75 miljoen euro verlies, tegen 137 miljoen euro winst in dezelfde periode in 2021.

De waarde van de portefeuille kwam voor het eerst boven 1,5 miljard euro uit. GIMV investeerde de voorbije maanden intensief, onder meer in zes nieuwe bedrijven. Er waren daarnaast minder exits. Over de toekomst is Dejonckheere voorzichtig, maar hij sprak tijdens de voorstelling van de halfjaarresultaten wel over signalen die veeleer op een 'grijs' dan een 'donker' scenario wijzen.

Samen met de piek in kosten voor energie en lonen, ziet hij namelijk een verlaging van andere kosten. 'Er is een stuk verlichting ontstaan in de logistieke kosten, bijvoorbeeld voor containertransport. En er is een rustigere context als het gaat over grondstoffen in de voedingsector: tarwe, nootjes en additieven. We zien daar lagere prijzen, mede door de vertraging in China. Een aantal componenten zijn ook weer beschikbaar geworden.'

In de bedrijven waar het het moeilijkst is geweest, is er volgens Dejonckheere weer een goed activiteitsniveau. 'In bedrijven die complexe systemen maken waar een ganse puzzel aan componenten voor nodig is, hoor ik dat het nog altijd niet gemakkelijk is. Maar de stress is daar niet hoger dan een jaar geleden.'

Cruciaal wordt volgens de GIMV-topman echter het gedrag van de consument. Er zijn momenteel bijvoorbeeld al beduidend minder impulsaankopen dan vorig jaar, aldus Dejonckheere.

GIMV zegt dat de bedrijven in zijn portefeuille er ondanks de tegenwind - hoge energieprijzen en druk op de salariskosten - in geslaagd zijn te groeien en hun winstgevendheid stabiel te houden. De omzetgroei bedroeg in de periode van april tot september, de eerste jaarhelft in de GIMV-boekhouding, 24,4 procent. Netto boekte de holding 75 miljoen euro verlies, tegen 137 miljoen euro winst in dezelfde periode in 2021. De waarde van de portefeuille kwam voor het eerst boven 1,5 miljard euro uit. GIMV investeerde de voorbije maanden intensief, onder meer in zes nieuwe bedrijven. Er waren daarnaast minder exits. Over de toekomst is Dejonckheere voorzichtig, maar hij sprak tijdens de voorstelling van de halfjaarresultaten wel over signalen die veeleer op een 'grijs' dan een 'donker' scenario wijzen.Samen met de piek in kosten voor energie en lonen, ziet hij namelijk een verlaging van andere kosten. 'Er is een stuk verlichting ontstaan in de logistieke kosten, bijvoorbeeld voor containertransport. En er is een rustigere context als het gaat over grondstoffen in de voedingsector: tarwe, nootjes en additieven. We zien daar lagere prijzen, mede door de vertraging in China. Een aantal componenten zijn ook weer beschikbaar geworden.' In de bedrijven waar het het moeilijkst is geweest, is er volgens Dejonckheere weer een goed activiteitsniveau. 'In bedrijven die complexe systemen maken waar een ganse puzzel aan componenten voor nodig is, hoor ik dat het nog altijd niet gemakkelijk is. Maar de stress is daar niet hoger dan een jaar geleden.' Cruciaal wordt volgens de GIMV-topman echter het gedrag van de consument. Er zijn momenteel bijvoorbeeld al beduidend minder impulsaankopen dan vorig jaar, aldus Dejonckheere.