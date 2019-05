Investeringsmaatschappij Gimv heeft een meerderheidsbelang genomen in de Duitse onderneming Smart Battery Solutions. Die produceert lithium-ionbatterijen, onder meer voor e-bikes, e-scooters, vaartuigen en drones.

Met de investering van Gimv wil de energieopslagspecialist naar eigen zeggen 'zijn sterke groei in de dynamische batterijmarkt verderzetten, zijn team uitbouwen en de productiecapaciteit uitbreiden'.

Smart Battery Solutions werd opgericht in 2010. Het is gevestigd nabij Frankfurt en stelt ongeveer 50 mensen tewerk. Behalve batterijen voor voertuigen worden er ook batterijen gemaakt voor stationaire toepassingen, zoals in apparaten voor continue stroomvoorziening. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.