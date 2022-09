Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil de btw op trein- en bustickets afschaffen. Momenteel bedraagt de btw op openbaar vervoer 6 procent.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil de btw op trein- en bustickets afschaffen. Momenteel bedraagt de btw op openbaar vervoer 6 procent. De maatregel zou voor de schatkist een aderlating van 100 miljoen euro zijn, berekende Gilkinet.

...

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil de btw op trein- en bustickets afschaffen. Momenteel bedraagt de btw op openbaar vervoer 6 procent. De maatregel zou voor de schatkist een aderlating van 100 miljoen euro zijn, berekende Gilkinet.Voor de treinreizigers zou de maatregel de stijging van tarieven kunnen milderen. Elk jaar in februari past de spoorwegoperator NMBS zijn tarieven aan de index aan. "Als de regering niets doet, verwachten we zeker een forse tariefverhoging", zegt Cees Smilde van de reizigersvereniging TreinTramBus.Vergeleken met Duitsland en Spanje blijft de aangekondigde maatregel bescheiden. In Duitsland staat een forsere kortingsregeling voor het openbaar vervoer in de steigers. De zomerformule van 9 euro verdwijnt er weliswaar, maar wordt vervangen door een maandregeling van 49 euro. Ook Spanje kent een maandregeling. "Met Hello Belgium kon elke Belg ook twaalf gratis ritten met de trein maken, maar het Duitse voorstel gaat verder dan een promotie van de trein. De tariefintegratie tussen de verschillende aanbieders van openbaar vervoer maakt het bijzonder aantrekkelijk. Dat missen we wel in het voorstel van Gilkinet", zegt Smilde.Intussen kampt de NMBS met stijgende exploitatiekosten. De aanstaande tariefverhoging is slechts een van de middelen om die te compenseren. De federale regering gaf het spoorwegbedrijf in april al 82 miljoen euro extra, als compensatie voor de gestegen energie- en loonkosten. NMBS-woordvoerder Bart Crols bevestigt dat er onderhandelingen lopen voor bijkomende compensaties, maar wil niet vooruitlopen op de uitkomst ervan.