Autobouwer Volvo heeft een locatie gevonden voor zijn al langer aangekondigde grote batterijenfabriek. Die zal gebouwd worden in de Zweedse stad Göteborg.

Dat heeft Volvo Cars vrijdag aangekondigd.

De fabriek zal tot 3000 jobs creëren en er zullen elk jaar batterijen voor zowat een half miljoen elektrische auto's gemaakt worden. De bouw moet in 2023 beginnen, de eerste batterijen zouden in 2025 geproduceerd worden.

Volvo Cars heeft voor de batterijen een joint venture opgericht met de Scandinavische batterijontwikkelaar Northvolt. Samen zullen ze zowat 30 miljard kronen (2,9 miljard euro) investeren om batterijen voor elektrische wagens van Volvo en Polestar te ontwikkelen en te produceren. Eerder was al aangekondigd dat er ook in Göteborg een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum komt voor de batterijen.

Volvo Cars linkt in een persbericht de keuze voor Göteborg aan onder meer de aanwezigheid van onderzoeks- en ontwikkelingscentra en een directe toegang tot de grootste autofabriek van de groep, die daar gelegen is.

Gent, waar Volvo Cars al elektrische auto's bouwt, was ook lange tijd in de running voor de batterijenfabriek, maar eind 2021 raakte bekend dat de site het niet gehaald heeft.

Volvo, een dochter van de Chinese groep Geely, wil tegen 2030 alleen nog elektrische auto's verkopen.

