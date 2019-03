Gewezen topman Omega Diamonds overleden

De Antwerpse diamanthandel Omega Diamonds verborg op de verkoop van steentjes uit Angola en Congo miljoenen winst voor de fiscus. Het gerecht werd van de praktijk op de hoogte gebracht door een medewerker van het bedrijf. Hoofdverdachten waren de toplui Sylvain Goldberg en Laniado. In 2013 sloten het gerecht en de fiscus een minnelijke schikking voor het recordbedrag van 160 miljoen. Dit gaf aanleiding tot interne strubbelingen binnen de rechtbank.

Twee jaar geleden raakte bekend dat de douane een vordering vestigde van 4,6 miljard euro op het bedrijf voor de illegale invoer van diamanten. Deze claim werd door in eerste aanleg en in beroep afgewezen, maar Cassatie verbrak die beslissing. De zaak komt binnenkort voor in Gent.

Laniado bleef actief in de sector. Hij werd voorzitter van de diamanthandel Cora International. Zijn bedrijf verkocht via Sotheby's de duurste stenen ooitvan het huis, meer bepaald de "Blue Moon of Josephine" (48 miljoen dollar) en de "Unique Pink" (31,5 miljoen dollar).