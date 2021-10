Onderhandelingen over een overname van de vastgoedtak van Evergrande door branchegenoot Hopson Development zijn opgeschort. Dat meldt informatieleverancier REDD op basis van meerdere bronnen. De Chinese provincie Guangdong, met Shenzhen en Guangzhou als belangrijkste steden, zou de overname niet steunen. Eerder leek er een deal in de maak om kapitaal op te halen voor het wankelende Chinese vastgoedbedrijf.

Volgens eerdere berichtgeving van Chinese media wilde Hopson voor omgerekend 4,3 miljard euro een belang van 51 procent nemen in de vastgoedtak van het bedrijf. Evergrande. Hopson en de provincie Guangdong reageerden niet op verzoeken van commentaar van persbureau Bloomberg.

Het in opspraak geraakte Evergrande kampt met een enorme schuldenlast. Er wordt gevreesd voor een domino-effect van faillissementen als het bedrijf omvalt. Als oorzaak voor de problemen in de sector wordt onder meer gewezen naar strengere financieringsregels vanuit de Chinese overheid.

Eerder deze maand werd bekend dat ook andere bedrijven in de Chinese vastgoedsector kampen met schuldenproblematiek. Vastgoedontwikkelaars Fantasia Holdings en Sinic misten deadlines voor het afbetalen van schulden. Bij Fantasia zijn twee bestuurders opgestapt.

'Geen gevaar'

Vanuit de Chinese centrale bank klonken afgelopen weekend geluiden die geruststellend waren bedoeld. Gouverneur Yi Gang verklaarde dat wanbetalingen door 'mismanagement' van sommige bedrijven een uitdaging vormen voor de Chinese economie, maar dat de autoriteiten scherp zullen toezien dat ze geen gevaar vormen voor het hele financiële systeem. Vorige week klonk het bij de People's Bank of China bovendien dat de risico's verbonden aan de schuldenberg van Evergrande 'beheersbaar' zijn voor het financiële systeem van het land.

Maandag raakte bekend dat de Chinese economie in het derde kwartaal met 4,9 procent gegroeid is. Het herstel van de op een na grootste economie vertraagt duidelijk: in het eerste kwartaal registreerde China nog een recordgroei van 18,3 procent in vergelijking met een jaar eerder, in het tweede kwartaal ging het nog om een groei van 7,9 procent. Economen wijzen op een resem factoren die een negatieve impact kunnen hebben, waaronder de problemen van Evergrande. De immobiliënsector is van oudsher een van de drijvende krachten van de Chinese economie en speelde een cruciale rol in het postcoronaherstel.

