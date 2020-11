Gert Ysebaert, CEO van mediabedrijf Mediahuis, is de zesde genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Gert Ysebaert

Mediahuis ziet het aantal abonnees groeien. Hoe belangrijk is het digitale aanbod?

GERT YSEBAERT. "We hebben de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in technologie en digitale producten. Daardoor kunnen we nu snel de switch maken in Ierland, waar we Independent News & Media hebben overgenomen. Daar is de losse verkoop van kranten zeer belangrijk. Die stond al voor de coronacrisis onder druk. We hadden in februari een betalend digitaal model klaar, waarvoor we dit jaar 8500 abonnementen wilden verkopen. Deze zomer hadden we er 25.000. In de hele groep is het digitale aanbod via onze websites en apps de belangrijkste drijver van de abonnementenwerving. We zijn nog altijd sterk bezig met de print, maar de prioriteit is het uitbouwen van de digitale beleving."

U kunt niet al uw kranten op één plaats drukken. Kunt u als internationale groep wel voldoende schaalvoordelen hebben?

YSEBAERT. "We kunnen inderdaad niet het drukwerk centraliseren of systematisch artikelen uitwisselen. Het is cruciaal dat onze merken hun eigenheid behouden. Door onze omvang nemen wel de schaalvoordelen op het gebied van technologie toe. We kunnen investeren in toptechnologie en topexpertise, en we kunnen meer best practices uitwisselen. Daardoor kunnen we in de hoogste klasse meespelen in Europa."

Hoe kijkt u terug op de snelle expansie van de voorbije jaren?

YSEBAERT. "Mediahuis is nu vier keer zo groot als bij de opstart in 2014. We hebben allemaal vaak op de tippen van onze tenen moeten lopen. Maar we hebben altijd doorgezet. Mijn rol is de afgelopen jaren veranderd. Maar ik zie mezelf nog steeds als de kapitein van een topploeg, iemand die meespeelt op het veld. Ik heb het geluk samen te werken met mensen die vaak verstandiger zijn en complementaire capaciteiten hebben. Mijn taak is de ploeg samen te houden, maar genoeg ruimte te creëren voor ondernemingszin. Ik hecht ook veel belang aan resultaten. We hebben altijd gerealiseerd wat we beloofd hebben."

Wat doet het bedrijf?

Mediahuis ontstond in 2013 door de fusie van de Vlaamse krantenuitgevers Corelio (bekend van De Standaard en Het Nieuwsblad) en Concentra (onder meer Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen). Het fusiebedrijf begon daarna aan een opmerkelijke internationale expansie door overnames van media-kroonjuwelen als het Nederlandse NRC Handelsblad. Mediahuis is nu een internationale mediagroep, die tot de marktleiders behoort in België, Nederland, Luxemburg en Ierland.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"De coronacrisis was een zware klap, maar we hebben ons bijna helemaal kunnen herpakken. De fors gedaalde advertentie-inkomsten konden we compenseren met een goede abonnementenwerving, extra kostendiscipline en nieuwe initiatieven. Dit was een enorme test voor de veerkracht van de groep. Onze mensen hebben het schitterend gedaan. We zijn op weg om een mooi resultaat neer te zetten, ondanks dit zeer moeilijke jaar."

De belangrijkste uitdaging

"Ik ben optimistisch dat we de komende jaren op dit elan kunnen doorgaan. De uitdaging is een internationale groep die voortdurend evolueert, bijeen te houden. Daarnaast wil ik dat Mediahuis nog een grotere rol in de samenleving kan spelen. We doen dat natuurlijk al met onze journalistiek, maar we kunnen op het gebied van klimaatverandering en gelijke kansen nog meer een deel van de oplossing zijn. Die twee thema's staan hoog op mijn persoonlijke agenda en op die van onze groep."

Vandaar de keuze

Gert Ysebaert leidt Mediahuis sinds de oprichting. Mediahuis heeft een zo goed als foutloos parcours gereden. De groep zet in op internationale overnames, dit jaar nog in Luxemburg en Nederland, maar Ysebaert en zijn team verstevigden ook de fundamenten van de groep. Mediahuis verbeterde de rendabiliteit en de kostenstructuur, en investeert tegelijk in een beter digitaal aanbod. De groei van het aantal abonnementen wordt grotendeels gedreven door digitale abonnementen.

CV Geboren op 29 mei 1963 in Mortsel Studeerde communicatiewetenschappen aan de VUB, haalde later ook nog een Executive MBA aan de Antwerp Management School. 1987: Coördinator, voorbereiden van de opstart van Antwerpse televisie 1989: Verschillende managementfuncties, waaronder commercieel directeur lezersmarkt, bij VUM Media, later Corelio 2007: Directeur strategische marketing & sales Lannoo Uitgeverij 2009: Uitgever De Standaard & Het Nieuwsblad (Corelio) Omzet 2019: 857,9 miljoen euro Nettowinst 2019: 15 miljoen euro Aantal medewerkers: 3940

