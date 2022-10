Gert Bervoets,CEO van de Limburgse logistieke groep H.Essers, is de eerste genomineerde voor de Manager van het Jaar.

De Limburgse logistieke groep H.Essers wordt al bijna een decennium geleid door Gert Bervoets. Hij wil vooral de vaart erin houden. "We zijn gegroeid vanuit een familiaal opportunistisch ondernemerschap. Er werd heel veel vanuit de buik beslist. Dat mag je niet helemaal verliezen, want dan laat je kansen liggen."

De mens

Na een studie handelsingenieur aan de Brusselse universiteit HUB en een ervaring als productmanager bij het voedingsconcern Nestlé kwam de Mechelaar Gert Bervoets (47) in 2002 bij het logistieke bedrijf H. Essers terecht. "In 2001 koos het familiebedrijf voor een niet-familiaal management. Ik werd in 2002 een van de externe mensen in het managementteam. Mijn eerste functie was directeur van een nieuw filiaal in Wilrijk. Onze klant was Agfa Gevaert. Later werd ik verantwoordelijk voor alle magazijnen in en buiten België. In 2013 werd ik de CEO."

"We hebben de voorbije tien jaar meer focus in het bedrijf gebracht, meer keuzes gemaakt en geleerd nee te zeggen. In de logistieke wereld zijn enorm veel kansen. Maar wij wilden vooral doen waar we goed in zijn, en dat hebben we exponentieel uitgebreid."

In de grote ontvangstruimte van het hoofdkantoor van H. Essers hangt een reuzenscherm, waarop beelden verschijnen van werknemers in Essers-outfit die vorige zomer met lachende gezichten de eindstreep van de Port of Antwerp Thriatlon haalden. 107 werknemers deden mee. "Mijn hobby? Een beetje sporten, ook met het bedrijf", verklaart Gert Bervoets. "Ik heb meegedaan aan de kwarttriatlon. Ik loop en fiets, maar niet echt continu. Ik zou regelmatiger moeten sporten. Mijn vrije tijd besteed ik voorts aan familie, vrienden en reizen. Maar ik behoor nog tot de generatie waarvoor werken vanzelfsprekend is. Jongeren vinden vrije tijd belangrijker. We houden daar als bedrijf ook rekening mee en zoeken naar een breder evenwicht."

De covid- en de energiecrisis geven me het vertrouwen dat we, ondanks onze grootte, nog wendbaar genoeg zijn

De manager

Zijn kantoor op de vijfde verdieping biedt Gert Bervoets een uitstekend zicht op alle activiteiten in het hoofdkantoor in Genk. Twintigtonners rijden af en aan, op de spoorweg naast de magazijnen worden goederentreinen geladen. "Onze doelstelling is een jaarlijkse omzetgroei van 8 tot 9 procent, zowel organisch als via overnames. Uiteraard moet ook de nettowinst blijven groeien."

Toch is groter worden ook een kopzorg voor Gert Bervoets. "We moeten elke dag opnieuw beslissingen nemen. Een dag zonder een beslissing is een slechte dag. En hoe groter wij als bedrijf worden, hoe belangrijker dat wordt. Als wij aan de top vertragen, vertraagt de hele organisatie. We moeten uiteraard grondig ons huiswerk maken en goed analyseren, maar we moeten vooral blijven vooruitgaan en het tempo erin houden. Het grootste risico is dat we onszelf te veel regeltjes opleggen, omdat we het gecontroleerd willen houden. We zijn gegroeid vanuit een familiaal opportunistisch ondernemerschap. Er werd heel veel vanuit de buik beslist. Dat mag je niet helemaal verliezen, want dan laat je kansen liggen. Dat besef moet in heel de organisatie leven."

Blijkbaar is het bedrijf ook echt doordrongen van dat besef. "Covid-19 heeft getoond dat we nog altijd heel snel kunnen reageren. Dat zien we ook dit jaar. In het eerste kwartaal van 2022 waren de extra kosten, door de inflatie, al even hoog als de extra kosten in het hele jaar 2021. We moesten onze tarieven met onze klanten heronderhandelen. Is dat leuk? Nee. Maar als je niet of te langzaam reageert, kan je niet overleven. Die twee crises geven me het vertrouwen dat we, ondanks onze grootte, nog wendbaar genoeg zijn."

Die wendbaarheid is een continue oefening. De onderneming sleutelt momenteel aan haar organisatie: diverse afdelingen en regio's krijgen meer autonomie. Dat betekent ook medewerkers meer ruimte geven, zelfs als ze fouten maken. "Beter af en toe een foute beslissing dan geen beslissing. Speel in dat geval nooit op de persoon, maar op de bal. Fouten maken is menselijk. Uiteraard moet je leren uit je fouten. Maar mensen moeten voldoende vrijheid krijgen, zodat ze het ondernemerschap voelen. Want een goede manager moet zich omringen met goede mensen. Zonder hen kom je nergens. Je moet daarom transparant, open en eerlijk zijn. Er moet veel vertrouwen zijn tussen de mensen. Mijn mensen weten wat ze aan mij hebben en wat niet. Er is geen dubbelzinnigheid."

Het bedrijf

Het Limburgse familiebedrijf H.Essers werd opgericht in 1928 door Henri Essers (1907-1967). Zijn zoon Noël Essers (78) koos in 2001 voor een niet-familiaal management. Gert Bervoets is sinds 2013 de tweede niet-familiale CEO. De familie waakt over de onderneming met drie telgen in de raad van bestuur: Noël, zijn dochter Hilde (53) en neef Lode (59).

De onderneming is gespecialiseerd in transport, opslag en de logistieke verwerking van chemische producten en geneesmiddelen. Chemie levert ruim de helft van de geconsolideerde omzet. H.Essers werkt met de grote chemische multinationals, van basischemicaliën tot afgewerkte producten, zoals verf.

Het vervoer van geneesmiddelen levert een kwart van de omzet. Tijdens de pandemie kwam H.Essers herhaaldelijk in beeld als centrale logistieke spil voor de verdeling van de coronavaccins. Grote volumes opslaan en beheren in de eigen magazijnen en ze vervolgens over Europa verdelen, is de kernactiviteit van H.Essers.

8 tot 9 procent omzetgroei wil H.Essers elk jaar halen.

