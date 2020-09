Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke misdrijven bij de failliete modegroep FNG is uitgebreid naar witwassen. FNG-bestuurders Dieter Penninckx en Anja Maes werden vorige week opnieuw aangehouden nadat ze eerder werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Penninckx en Maes worden samen met medeoprichter Manu Bracke verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Dinsdag werd ook duidelijk dat het onderzoek werd uitgebreid naar witwassen.

De speurders willen onder meer weten wat zich afspeelde rond het inkoopplatform Fashion Buying Platform Holding. Via een eigen aankooporganisatie wou FNG goedkoop kleding inkopen in Aziatische lagelonenlanden, maar de structuren in Zwitserland en Hongkong, en allerlei aandelentransacties daarrond, roepen vragen op. Het grootste vraagteken is hoe FNG 94 miljoen euro in dat aankoopnetwerk kwijtspeelde. Dat verlies door 'complexe en internationale transacties' leidde mee tot de val van de Mechelse modegroep achter de merken Brantano, CKS en Claudia Sträter.

Naast de drie oprichters van FNG wordt ook Penninckx' advocate Elke Janssens in verdenking gesteld in het dossier. Zij werd niet aangehouden.

'Het onderzoek loopt nog volop en betreft marktmanipulatie, valsheden, misbruik van vennootschapsgoederen en ook witwassen. Ik kan bevestigen dat vier mensen werden voorgeleid en een tiental huiszoekingen werden uitgevoerd', zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. 'De vier personen die werden voorgeleid, werden vrijgelaten onder voorwaarden. Twee van hen verbraken die voorwaarden en zijn terug aangehouden. Een van de twee kreeg een enkelband.'

De raadkamer neemt in de loop van de namiddag een beslissing over de verdere aanhouding van Penninckx en Maes.

Penninckx en Maes worden samen met medeoprichter Manu Bracke verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Dinsdag werd ook duidelijk dat het onderzoek werd uitgebreid naar witwassen. De speurders willen onder meer weten wat zich afspeelde rond het inkoopplatform Fashion Buying Platform Holding. Via een eigen aankooporganisatie wou FNG goedkoop kleding inkopen in Aziatische lagelonenlanden, maar de structuren in Zwitserland en Hongkong, en allerlei aandelentransacties daarrond, roepen vragen op. Het grootste vraagteken is hoe FNG 94 miljoen euro in dat aankoopnetwerk kwijtspeelde. Dat verlies door 'complexe en internationale transacties' leidde mee tot de val van de Mechelse modegroep achter de merken Brantano, CKS en Claudia Sträter. Naast de drie oprichters van FNG wordt ook Penninckx' advocate Elke Janssens in verdenking gesteld in het dossier. Zij werd niet aangehouden. 'Het onderzoek loopt nog volop en betreft marktmanipulatie, valsheden, misbruik van vennootschapsgoederen en ook witwassen. Ik kan bevestigen dat vier mensen werden voorgeleid en een tiental huiszoekingen werden uitgevoerd', zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. 'De vier personen die werden voorgeleid, werden vrijgelaten onder voorwaarden. Twee van hen verbraken die voorwaarden en zijn terug aangehouden. Een van de twee kreeg een enkelband.' De raadkamer neemt in de loop van de namiddag een beslissing over de verdere aanhouding van Penninckx en Maes.