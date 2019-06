Showpad tankt 70 miljoen dollar bij. De oprichters Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere willen met een goedgevulde oorlogskas voorop blijven in de snelgroeiende markt van software die verkoopteams ondersteunt.

Showpad haalt het geld op bij zijn aandeelhouders. Insight Venture Partners en Dawn Capital nemen het grootste deel van de investering voor hun rekening. Ook het Belgische Hummingbird doet opnieuw mee. 70 miljoen dollar is de grootste ronde voor het Gentse softwarebedrijf. Het heeft de voorbije jaren al in totaal meer dan 100 miljoen dollar opgehaald, maar dat is niet genoeg voor de plannen van de oprichters Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere. "We groeien heel hard en dat kost geld", zegt Bouten. "We willen onze koppositie in de verkoopondersteuning verstevigen. De lat ligt almaar hoger, want bedrijven ontdekken nu pas dat soort software. We moeten investeren in plaats van winst te nemen. We hebben een zeer gezonde brutomarge van 80 procent. Als het moet, zijn we morgen winstgevend, maar dat is niet opportuun. In de Verenigde Staten ging onze verkoop er in een jaar met 150 procent op vooruit. We hebben in anderhalf jaar een nieuwe Amerikaans hoofdkwartier met 150 medewerkers in Chicago uitgebouwd. Daarnaast hebben we behalve in Gent en San Francisco ook kantoren in Londen, München en Polen. Met 70 miljoen dollar kunnen we minstens de volgende twee jaar comfortabel focussen op onze groei en de verbetering van ons platform."

