Veel kmo's zijn op zoek naar financiering, en veel investeerders naar bedrijven met groeipotentieel. De Gentse start-up The Harbour, ontstaan uit het crowdlendingplatform Winwinner, brengt de twee partijen samen. Het kan de vraag nauwelijks volgen.

The Harbour werd in 2018 opgericht door Matthias Browaeys en Aelbrecht Van Damme. De twee jonge ondernemers hadden elkaar twee jaar eerder gevonden bij de lancering van het Gentse crowdlendingplatform Winwinner. "Crowdlending (waarbij particulieren rechtstreeks geld lenen aan bedrijven, nvdr) was in Nederland al behoorlijk populair, maar stond in België nog in zijn kinderschoenen", vertelt Browaeys. "Wij zagen een gat in de markt." Veel kleine kmo's hebben onvoldoende eigen middelen om hun groei te financieren. Bij de banken vangen ze bot omdat ze geen eigen kapitaal kunnen inbrengen. "Wij begrepen dat kleine achtergestelde leningen, zoals de winwinlening, voor die bedrijven een oplossing konden zijn. In het begin hebben we ons vooral daarop gericht", aldus Browaeys. Vandaag telt Winwinner ruim 5000 investeerders. Vorig jaar financierde het platform voor 10 miljoen euro aan projecten. Maar Browaeys en Van Damme werden steeds meer geconfronteerd met vragen van kmo's om hen wegwijs te maken in het geheel van mogelijkheden van bank-, kapitaal- en overheidsfinanciering. Dat ging verder dan crowdlending. Het leidde in 2018 tot de oprichting van The Harbour, een funding agency naar Nederlands model. "De financiële kennis van sommige ondernemers is beperkt", heeft Van Damme vastgesteld. "Zij zijn vooral bezig met hun bedrijf en de business. Kleine kmo's weten soms niet hoe ze een financieel plan moeten opstellen of hoeveel cashflow er binnenkomt. Dan kun je niet weten hoeveel geld je precies nodig hebt." Vroeger trok zo'n kmo naar zijn lokale bankier met de vraag om financieel advies te geven. Maar de tijden zijn veranderd. Van Damme: "De banken centraliseren hun activiteiten en zijn minder lokaal aanwezig. Ze staan verder van het bedrijf en de ondernemer. En er is gewoon minder ruimte en budget om hun rol van kredietadviseur in te vullen. Soms nemen accountants hun plaats in, maar niet elke boekhouder ziet financieringsadvies als zijn taak." Bovendien zagen heel wat kmo's hun inkomsten en hun cashflow dalen door de coronacrisis. Vooral in het segment van de kleine ondernemingen gingen banken daardoor op de kredietrem staan. Dat heeft de vraag naar alternatieve financiering doen exploderen. Matthias Browaeys verwacht dat de crowdlendingmarkt dit jaar zal verdubbelen tot 100 miljoen euro. Ook de gewestleningen (zoals de winwinlening die PMV in Vlaanderen aanbiedt) hebben een groot succes. Volgens Van Damme zijn de banken tijdens de coronacrisis hun rol als kredietverstrekker blijven spelen, maar stellen ze meer voorwaarden: "De groei voor 100 procent financieren zit er niet meer in. Maar sommige ondernemers hebben de middelen niet om zelf te investeren." Gelukkig hebben zich de voorbije jaren voldoende alternatieven voor bankfinanciering ontwikkeld, zoals investeerders, fondsen, overheidsfinanciering en crowdlending. "Maar vaak kennen kmo's die alternatieven onvoldoende", weet Van Damme. En daar komt The Harbour op de proppen: "Wij geven bedrijven financieel advies in de brede betekenis - van het analyseren van de cijfers, over het opstellen van een financieel plan tot het zoeken naar de juiste financieringsmix. Dat kan bankfinanciering zijn, en dan kijken we welke bank het meest geschikt is. Als kapitaalfinanciering interessanter is, gaan we zoek naar de best mogelijke investeerder", aldus Browaeys. Daarvoor doet The Harbour een beroep op het netwerk van investeerders dat het de voorbije jaren heeft opgebouwd. Dat aanbrengen van investeerders is als een aparte activiteit ondergebracht in een nieuwe vennootschap: Smart Capital. "Het is het sluitstuk van wat we gestart zijn met Winwinner en The Harbour", zegt Browaeys. "Tegen eind dit jaar moet ons netwerk zijn aangegroeid tot 500 investeerders. Vaak gaat het om mensen die zelf ondernemer geweest zijn of dat nog altijd zijn. Ze zijn bereid hun geld te investeren in kmo's, maar willen ook betrokken worden bij de gang van zaken. Dat kan de vorm aannemen van managementadvies of een zitje in de raad van bestuur." Momenteel kloppen bij The Harbour 50 à 200 kmo's per maand aan voor advies. Dat kan het bedrijf met zijn dertig medewerkers nauwelijks bolwerken. "Soms moeten we potentiële klanten in de kou laten staan", geeft Van Damme toe. "Daarom willen we tegen eind volgend jaar 100 financieringsspecialisten hebben. We werven vooral ex-bankiers aan, die al over financiële expertise beschikken. Omdat we heel dicht bij de ondernemingen willen staan, komen er tegen eind dit jaar nieuwe kantoren in Vlaams-Brabant en Limburg bij, naast die in Gent, Antwerpen en Roeselare. In 2022 willen we de taalgrens oversteken vanuit een nieuwe tweetalige locatie in Brussel." De bedrijven die The Harbour adviseert, komen uit alle sectoren en zitten in elke mogelijke levensfase. "Het zijn niet alleen starters", aldus Van Damme. "Het zijn wel allemaal kmo's die op zoek zijn naar groeifinanciering en die een degelijk strategisch plan hebben om die groei te realiseren. Onze doelgroep is typisch de kleine onderneming in de juridische zin van het woord, met een omzet van maximaal 10 miljoen euro en tot 50 werknemers." Vaak helpt The Harbour die ondernemingen aan een stuk alternatieve financiering, waardoor ze toch bij de bank kunnen aankloppen voor een krediet. "Wij bereiden het dossier voor, doen het huiswerk en trekken met een voorbereid voorstel naar de bank", legt Van Damme uit. "Als banken een gedegen financieel plan en een cashflowplanning te zien krijgen, zijn ze sneller geneigd een deel van de financiering toe te zeggen." Om mensen aan te werven en de groei in goede banen te leiden, moet The Harbour de komende jaren zelf ook extra kapitaal aantrekken, beseft Van Damme: " We practice what we preach. We hebben in het verleden twee winwinleningcampagnes afgesloten en bankfinanciering verkregen. Op een gegeven moment moesten we het kapitaal versterken en zijn we uitgekomen bij investeerders zoals Jonas Dhaenens (medeoprichter en CEO van team.blue, nvdr). Hij staat ons met zijn expertise tevens bij om The Harbour uit te bouwen tot een scale-up." Meer dan 300 ondernemingen haalden dankzij het advies van The Harbour al 35 miljoen euro op. Tegen 2023 zou dat bedrag aangegroeid moeten zijn tot 100 miljoen euro op jaarbasis. "Dat is nodig als we willen groeien tot 100 financieringsadviseurs en onze lokale aanwezigheid willen uitbouwen", weet Van Damme. "Dat betekent ook dat we nieuwe investeerders zullen moeten aantrekken, die in ons geloven. We ijveren er ook voor om het beroep van financieringsadviseur te professionaliseren door deontologische afspraken en in opleidingen te voorzien, zoals in Nederland."