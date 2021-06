Begin dit jaar bracht Skindr een nieuwe softwaretoepassing voor dermatologen op de markt. Het platform heeft een streepje voor op een gewone teleconsultatie. De oprichters hebben internationale ambitie.

De digitalisering van de zorg biedt nog altijd zakelijke kansen. Dat vindt ook het jonge Gentse bedrijfje Skindr, uit te spreken als 'skindokter'. Het idee komt van dermatologe Annelies Avermaete. Ze vond een ideale zakenpartner in Jochen Boeykens, die eerder met Engagor en Blendr als IT-ondernemer al zijn sporen verdiende. Onder de aandeelhouders valt ook Arlini op, de vennootschap van Mitiska-oprichter Luc Geuten.

Avermaete ondervindt in haar praktijk hoe dermatologen overbevraagd zijn. Wachttijden van twee maanden voor een consultatie zijn niet uitzonderlijk. Covid-19 heeft dan wel teleconsultaties op de radar gebracht, maar die brengen weinig tijdwinst. "Je kunt je afvragen of voor elke vraag van een patiënt ook een liveconsultatie nodig is", vertelt ze. "Skindr laat toe op afstand advies te geven of een tijdelijke oplossing aan te bieden in afwachting van een gewone consultatie. Uiteindelijk is ons platform geen vervanging van de klassieke consultatie, maar biedt het dermatologen de kans hun tijd te optimaliseren en patiënten een betere service te bieden." Skindr onderscheidt zich nadrukkelijk van het klassieke videobellen. "De gewone teleconsultatie was in coronatijden een noodoplossing, maar ons product is bedoeld als een blijvende vernieuwing in de medische wereld. We digitaliseren een stuk van ons werk, zodat zowel patiënten als dermatologen er beter van worden." De toepassing die het duo heeft ontwikkeld, is geen gezondheidsapp die je op je smartphone kunt downloaden, maar eerder een privacyproof communicatieplatform. Het maakt een vertrouwelijke chat mogelijk tussen de patiënt en de dermatoloog, mét bijbehorende foto's. Dat gebeurt niet live, maar via een store and forward-systeem, waardoor een patiënt binnen de 48 uur een antwoord krijgt op zijn medische vraag. Volgens Skindr zou het platform dermatologen een tijdswinst van 25 dagen per jaar kunnen opleveren, wat neerkomt op duizend extra consultaties. Avermaete: "Ik merk in mijn praktijk dat ik de Skindr-consultaties een beetje bundel. Ik voorzie in een uurtje over de middag of aan het eind van de dag. In dat uur kan ik online meer patiënten helpen dan wanneer ik ze in de praktijk zou zien." Het communicatieplatform van Skindr is GDPR-conform en houdt dus rekening met de privacynoden van patiënten. "Ik krijg veel foto's via e-mail of WhatsApp binnen. Patiënten willen worden geholpen. Maar ook al sturen ze die informatie, als arts kun je daar niet op ingaan, omdat je dan de GDPR-wetgeving schendt. Ons platform neutraliseert dat risico." De kwaliteit van een diagnose staat of valt in zo'n toepassing met de kwaliteit van de foto's. Is dat een achilleshiel? "Daar was ik eerst bang voor", bevestigt Annelies Avermaete. "Maar dat valt alles bij elkaar goed mee. Met een smartphone kun je heel kwalitatieve foto's nemen. En de patiënten krijgen tips om betere foto's te maken. Af en toe moeten we bijkomende beelden vragen, maar dat kan perfect. Als foto's niet voldoen, krijgt de patiënt een melding dat een diagnose op basis van zijn foto's niet mogelijk is. Er zijn ook huidaandoeningen die wij niet kunnen beoordelen op foto's. Maar zoals gezegd: onze toepassing is niet bedoeld om de fysieke consultaties overbodig te maken." Een consultatie via Skindr kost de patiënt 28 euro. Van een terugbetaling door de sociale zekerheid is momenteel nog geen sprake. Maar Skindr probeert zijn toepassing wel te laten erkennen als een m-health-oplossing en heeft een aanvraag lopen voor een Europese CE-markering. Het dossier is ingediend, maar er is discussie over de vraag of Skindr een medisch dan wel een communicatie-instrument is. "Ons systeem is al een beetje slim en ondersteunt de dermatoloog in zijn diagnose", zegt Jochen Boeykens. "Daarom vinden we dat het een medische toepassing is. We voldoen aan de eisen, maar we hebben die erkenning strikt gezien niet nodig. Al geeft ze wel visibiliteit. Voor m-health is er al een beperkte terugbetaling voor de leden van Partena Ziekenfonds. In de toekomst willen we meer artificiële intelligentie inbouwen in onze toepassing. Op het moment dat je met machine-learningsoftware begint te analyseren en suggesties doet aan een arts, ben je meer dan een communicatieplatform." Terugbetaling is voorlopig niet het belangrijkste streven. Het aantal gebruikers van de toepassing is nog beperkt. Er zijn in België vijf dermatologen aangesloten op het platform, die de jongste maanden meer dan duizend patiënten via Skindr hebben geadviseerd. De inzet is zo snel mogelijk meer dermatologen aan te sluiten op de toepassing. Tegen eind dit jaar hoopt het duo dat twintig dermatologen hun toepassing gebruiken. De inbreng van Avermaete moet daarbij een cruciale factor zijn. "Wij worden als artsen vaak overstelpt met software die we gewoon niet goed vinden", zegt ze. "Het feit dat wij vertrokken zijn van de knelpunten in mijn praktijk, maakt dat onze toepassing een reële vraag beantwoordt en op de maat van onze beroepsgroep is gesneden. Software maken is één ding, maar de praktijkkennis onderscheidt ons." De Belgische markt is interessant, omdat hier 90 procent van de patiënten bij een dermatoloog terechtkomt zonder verwijsbrief van de huisarts. De potentiële tijdswinst is daarom een belangrijk argument. Maar er is ook interesse uit Duitsland. "We hebben samen met de Ruhr-universiteit van Bochum een studie opgezet over ons product", vertelt Annelies Avermaete. "Van vijftig patiënten die ik in mijn praktijk heb gezien, is ook een onlineconsultatie via Skindr afgenomen. Die wordt beoordeeld door collega's uit een multinationaal panel. De studie vergelijkt beide diagnoses met elkaar."