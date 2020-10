Corilus neemt into.care, de mobiele softwaretoepassing voor de ouderenzorg, over. Pridiktiv, de start-up achter de softwaretoepassing, krijgt door de transactie een andere eigenaar, maar blijft een aparte businessunit. De overnameprijs wordt niet bekendgemaakt.

De Gentse start-up Pridiktiv komt in handen van de software-ontwikkelaar Corilus. Door de overname wordt de softwaretoepassing into.care ingeschoven in CareConnect van Corilus. Het resultaat is luidens een persbericht de eerste volledig cloudgebaseerde software-oplossing voor de woon-zorgsector.

Corilus ontwikkelt en levert managementsoftware voor professionals in de gezondheidszorg. Gebruikers zijn huisartsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, specialisten, oogartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en thuiszorgcentra. Klanten zitten verspreid in twaalf landen. Corilus heeft een omzet van ruim 50 miljoen euro per jaar en telt 350 gespecialiseerde medewerkers België en Frankrijk.

Into.care is de merknaam van de mobiele softwaretoepassing voor de ouderenzorg die Pridiktiv vijf jaar geleden begon te ontwikkelen. Oprichter Jeroen De Backer sloeg voor het technische parcours van de Gentse start-up de handen in elkaar met Sam Verschueren en Bram Vandewalle. De afgelopen jaren groeide de softwareontwikkelaar uit tot een kmo met 15 werknemers. De jongste maanden was De Backer op zoek naar extra kapitaal om de groei te financieren. In eerdere financieringsrondes kon Pridiktiv rekenen op een investeerdersconsortium, met KBC Focus Fund, LRM en de businessangels Koen Casteleyn, Luc De Wit en Peter De Caluwe.

Autonoom team

"We zijn bijzonder trots en blij voor onze klanten dat we deze overeenkomst hebben gesloten met into.care", zegt Dirk Van Lerberghe, de CEO van Corilus. "Naast het product is voor ons de kennis en de gedrevenheid van de oprichters en het team een meerwaarde. We kijken uit naar een succesvolle en aangename samenwerking."

Het team van into.care blijft een autonome businessunit. Voorlopig blijft Pridiktiv ook vanuit zijn Gentse kantoor opereren, maar op termijn verhuist het team wel naar de Corilus-kantoren. "Door de fusie met Corilus kan into.care rekenen op het nodige draagvlak en uitgebreide marktexpertise waardoor we sneller onze oplossing kunnen uitrollen", zegt Jeroen De Backer. "Corilus heeft een jarenlange ervaring in de woon-zorgmarkt en is de ideale partner om onze mobiele cloudtoepassing in woon-zorgcentra breed te introduceren. We hebben nu ook het voordeel dat we kunnen inpluggen op al hun andere projecten en daardoor een koppeling kunnen maken naar eerstelijnsactoren zoals de kinesist, de thuiszorg, de huisarts enzoverder."

De Backer is trots dat zijn toepassing het platform wordt waarop Corilus voor de woon-zorgscentra zal voortbouwen. "We behouden de roadmap van ons product, alleen wordt die nu versterkt met een hele hoop marktkennis en een aantal talenten die we voorheen niet hadden. Zo wordt het aantal mensen dat met de verkoop bezig is een pak groter."

De Gentse start-up Pridiktiv komt in handen van de software-ontwikkelaar Corilus. Door de overname wordt de softwaretoepassing into.care ingeschoven in CareConnect van Corilus. Het resultaat is luidens een persbericht de eerste volledig cloudgebaseerde software-oplossing voor de woon-zorgsector.Corilus ontwikkelt en levert managementsoftware voor professionals in de gezondheidszorg. Gebruikers zijn huisartsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, specialisten, oogartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en thuiszorgcentra. Klanten zitten verspreid in twaalf landen. Corilus heeft een omzet van ruim 50 miljoen euro per jaar en telt 350 gespecialiseerde medewerkers België en Frankrijk.Into.care is de merknaam van de mobiele softwaretoepassing voor de ouderenzorg die Pridiktiv vijf jaar geleden begon te ontwikkelen. Oprichter Jeroen De Backer sloeg voor het technische parcours van de Gentse start-up de handen in elkaar met Sam Verschueren en Bram Vandewalle. De afgelopen jaren groeide de softwareontwikkelaar uit tot een kmo met 15 werknemers. De jongste maanden was De Backer op zoek naar extra kapitaal om de groei te financieren. In eerdere financieringsrondes kon Pridiktiv rekenen op een investeerdersconsortium, met KBC Focus Fund, LRM en de businessangels Koen Casteleyn, Luc De Wit en Peter De Caluwe."We zijn bijzonder trots en blij voor onze klanten dat we deze overeenkomst hebben gesloten met into.care", zegt Dirk Van Lerberghe, de CEO van Corilus. "Naast het product is voor ons de kennis en de gedrevenheid van de oprichters en het team een meerwaarde. We kijken uit naar een succesvolle en aangename samenwerking."Het team van into.care blijft een autonome businessunit. Voorlopig blijft Pridiktiv ook vanuit zijn Gentse kantoor opereren, maar op termijn verhuist het team wel naar de Corilus-kantoren. "Door de fusie met Corilus kan into.care rekenen op het nodige draagvlak en uitgebreide marktexpertise waardoor we sneller onze oplossing kunnen uitrollen", zegt Jeroen De Backer. "Corilus heeft een jarenlange ervaring in de woon-zorgmarkt en is de ideale partner om onze mobiele cloudtoepassing in woon-zorgcentra breed te introduceren. We hebben nu ook het voordeel dat we kunnen inpluggen op al hun andere projecten en daardoor een koppeling kunnen maken naar eerstelijnsactoren zoals de kinesist, de thuiszorg, de huisarts enzoverder."De Backer is trots dat zijn toepassing het platform wordt waarop Corilus voor de woon-zorgscentra zal voortbouwen. "We behouden de roadmap van ons product, alleen wordt die nu versterkt met een hele hoop marktkennis en een aantal talenten die we voorheen niet hadden. Zo wordt het aantal mensen dat met de verkoop bezig is een pak groter."