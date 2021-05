Na een jaar onder de radar te hebben gevlogen, is het Gentse Henchman klaar om de markt op te gaan. Het product is een uitbreiding voor Microsoft Word, waarmee advocaten sneller clausules kunnen zoeken. Twee van de drie oprichters boekten eerder al succes bij Intuo.

In 2019 werd het toen vijf jaar oude Gentse hr-techbedrijf Intuo verkocht aan het Nederlandse Unit4. Intuo's software had als doel de betrokkenheid van medewerkers in bedrijven te verbeteren. De software werd geïntegreerd in het aanbod van het bedrijf uit Utrecht. Gilles Mattelin en Jorn Vanysacker, respectievelijk een van de oprichters en de marketingdirecteur van Intuo, zagen tijdens hun vele contractbesprekingen met klanten en partners het groeipotentieel in de juridische sector. Het duo richtte samen met Wouter Van Respaille, een softwareontwikkelaar die vroeger voor de consultant PwC werkte, Henchman op. Mattelin en Vanysacker werpen zich pas vanaf de zomer voltijds op Henchman, nadat hun contract bij Unit4 is afgelopen.

Henchman werkt al een jaar onder de radar met een team van tien mensen, onder wie de voormalige CTO van het Gentse techbedrijf Showpad. Op 5 mei lanceerde de start-up officieel zijn platform. De henchman - Engels voor handlanger - is een plug-in voor Microsoft Word. "Met ons product kunnen advocaten makkelijk zoeken naar hun eigen clausules, historische of soortgelijke clausules in hun vertrouwde Microsoft Word-omgeving", zegt Jorn Vanysacker. Gilles Mattelin legt uit dat Henchman zich vooral richt op bedrijfsjuristen in grote organisaties en advocaten.

Contracten

De toepassing in Word moet zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk zijn, maar onder de motorkap zit NLP-technologie. NLP staat voor natural language processing, een combinatie van computerwetenschap, kunstmatige intelligentie en computationele taalkunde. Hoe gebruikt Henchman die NLP? Jorn Vanysacker: "Als advocaten een bepaalde definitie of clausule willen opzoeken, moeten ze op zoek in folders. Ze zijn daar snel een uur per dag mee kwijt. Dat uur dat willen we teruggeven. Onze technologie scant contracten, haalt de clausules eruit en clustert ze." Een advocaat die een clausule zoekt, krijgt verschillende relevante suggesties aangeboden uit de database van de advocaat en diens team.

De oprichters spiegelen zich aan het voorbeeld van Grammarly, een plug-in waarmee mensen automatisch spelling en grammatica controleren. Henchman kiest bewust voor zo'n invoegtoepassing in een bestaand tekstverwerkingsprogramma. "Er bestaan al heel wat document- en contractmanagementsystemen", zegt Gilles Mattelin. "Wij zijn dat niet, maar functioneren complementair met die systemen. In die markt willen wij disruptief zijn met een plug-in die gebruiksvriendelijkheid centraal plaatst. De installatie gebeurt met slechts enkele klikken en is in een paar minuten rond. Er is geen onderhoud van de software nodig." Mattelin legt uit dat zo'n toepassing ook 'micro-SaaS' wordt genoemd. 'SaaS' verwijst naar software as a service, softwareabonnementen. Start-ups met zo'n zakenmodel lenen zich tot snelle groei omdat ze vanaf een bepaalde grootte hun klanten exponentieel kunnen doen groeien zonder dat hun kosten navenant toenemen. Een plug-in is daar als het ware een miniversie van.

Kapitaal

Henchman start met een miljoen euro aan kapitaal. Dat bedrag is volgens de oprichters een investeringsmix van bankleningen, een innovatiesubsidie van het innovatieagentschap Vlaio en privé-investeringen van onder meer Tim Clauwaert, de voormalige CEO van Intuo, en Alex Segers, de voormalige CEO van Domo Chemicals. Sinds augustus liepen er proefprojecten met het prototype, waarbij advocaten het product konden testen. Nu is de software klaar voor de markt. "We streven tegen 2026 naar 10.000 dagelijkse gebruikers", zegt Jorn Vanysacker.

De oprichters zijn ambitieus. "Ik hou ervan een product naar de markt te brengen en dan snel te schalen", zegt Gilles Mattelin. "Met onze ervaring op dat gebied kunnen we echt hypersnel gaan. We plannen direct naar het Verenigd Koninkrijk en Nederland uit te breiden. Via de NLP-motor is ons systeem taalagnostisch. Het maakt niet of een contract in het Engels of Nederlands is opgesteld, het systeem vindt de juiste clausules." Jorn Vanysacker besluit: "We hebben het product in één jaar ontwikkeld en naar de markt gebracht. Bij Intuo heeft ons dat drie jaar gekost. Door ons netwerk en onze focus kunnen we nu snelheid maken."

