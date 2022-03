Het Gentse Cheqroom ontwikkelt technologie waarmee gebruikers altijd een overzicht hebben van waar hun dure apparatuur zit. Google, EA en CNN zijn al klant. En Cheqroom zet nog een groeispurt in.

Wat hebben de Mandalorian, Braziliaanse stuntpiloten en Tom Waes met elkaar gemeen? Antwoord: als hun avonturen gefilmd worden, is de kans groot dat Cheqroom achter de schermen een rol speelt. Dankzij een investering van 15 miljoen dollar van het Amerikaanse growth-equitybedrijf Level Equity kan de Gente start-up nog een groeispurt inzetten. Het verkoop- en marketingteam krijgt meer middelen en er komen kantoren in de Verenigde Staten en Barcelona. In Barcelona brengt Cheqroom nieuwe softwareontwikkelaars onder, want in België is het niet altijd makkelijk om mensen aan te trekken, vindt oprichter Vincent Theeten.Even terugspoelen naar 2011. Theeten werkte toen als IT-manager in een West-Vlaamse kmo. Collega's kwamen om de haverklap aankloppen met vragen over bepaalde toestellen. Wie had de beamer het laatst gebruikt? En waar waren de tablets die mee moesten naar een jobbeurs? Theeten bedacht in zijn vrije tijd een digitale tool die bijhield wie welk materiaal had liggen. Hij zette een eenvoudige landingspagina met wat informatie online, om te testen of er vraag was naar zijn idee. "Al snel kwamen de eerste betalingen binnen van mensen die de software wilden gebruiken, terwijl ze nog niet eens bestond. Ik heb die mensen hun geld teruggegeven, maar ik was er wel achter dat ik interessants had bedacht."Uit dat idee groeide Cheqroom, een digitale inventaris waarin bedrijven kunnen bijhouden welk materiaal ze hebben, wie het gebruikt en in welke staat het zich bevindt. De grootste gemene deler van klanten van Cheqrooms is dat ze werken met dure apparatuur die wordt gebruikt door verschillende mensen die ze niet noodzakelijk persoonlijk kennen. De link met de audiovisuele sector, nu goed voor de helft van de omzet, was snel gemaakt. "Een klant van het eerste uur was een duo uit Brooklyn dat peperdure camera's ter beschikking stelde aan filmploegen", zegt Theeten. "Vroeger werd op een velletje papier op een klembord bijgehouden wie welke camera, lens of microfoon gebruikte. Onze technologie digitaliseert dat proces.""We hebben twee belangrijke producten, een mobiele app en het dashboard", zegt head of product Samia Suys. "Met die eerste tool kun je materiaal in- en uitchecken. Dat proces willen we zo automatisch mogelijk doen verlopen." Onder andere Google, EA en CNN zijn klant. "Al vanaf de start is Cheqroom internationaal actief. De Verenigde Staten zijn goed voor 70 procent van wat we doen. In België werken we voor verschillende omroepen en productiehuizen. De Indiase en Nigeriaanse filmindustrie, Bollywood en Nollywood, leggen voorzichtig de eerste contacten", zegt Theeten.Door die deals groeide Cheqroom van een spielerei naar een echt bedrijf. Of in de woorden van Theeten: "Ik knipperde twee keer met mijn ogen en plots zat hier een team van veertien mensen. Bij veel grote bedrijven hebben we een eerste voet tussen de deur, nu is het zaak die verder open te wrikken. Ik verwacht dat we tegen eind dit jaar met honderd mensen zijn." Net als het klantenportfolio zijn ook de werknemers van Cheqroom divers: het bedrijf telt dertien nationaliteiten. De helft van de managers is een vrouw - opmerkelijk in de techsector.