Radahr lanceert zijn vernieuwde rekruteringsplatform, dat de wirwar van platformen en tools van uitzendkantoren, selectiebureaus en jobboards overzichtelijk wil maken. Het verwerft ook 1,2 miljoen euro nieuwe middelen om het team uit te breiden en in te zetten op groei en internationalisering.

De helft van de 1,2 miljoen euro komt van een kapitaalsverhoging door de vier vennoten. Naast CEO Franky Anciaux, zijn dat Luc Coopman, een derde stille vennoot en imec.istart. De andere helft is cofinanciering via PMV/Z en Bank J. Van Breda & Co. Dat betekent dat PMV/Z, een instrument van investeringsmaatschappij PMV, een achtergestelde lening van 350.000 euro koppelt aan een lening van een privépartner. Dat investeringskrediet van 275.000 euro komt van Bank J. Van Breda & Co. In 2018 investeerde de accelerator imec.istart al eens 150.000 euro in het hr-bedrijf in ruil voor een aandelenparticipatie. Nog uit die beginperiode dateert 400.000 euro eigen middelen van de oprichters.

...

De helft van de 1,2 miljoen euro komt van een kapitaalsverhoging door de vier vennoten. Naast CEO Franky Anciaux, zijn dat Luc Coopman, een derde stille vennoot en imec.istart. De andere helft is cofinanciering via PMV/Z en Bank J. Van Breda & Co. Dat betekent dat PMV/Z, een instrument van investeringsmaatschappij PMV, een achtergestelde lening van 350.000 euro koppelt aan een lening van een privépartner. Dat investeringskrediet van 275.000 euro komt van Bank J. Van Breda & Co. In 2018 investeerde de accelerator imec.istart al eens 150.000 euro in het hr-bedrijf in ruil voor een aandelenparticipatie. Nog uit die beginperiode dateert 400.000 euro eigen middelen van de oprichters.Radahr, dat geen omzetcijfer geeft, lanceerde de eerste testversie van zijn platform voor gecentraliseerd beheer van vacatures en rekrutering in 2018. Het techbedrijf leerde van de gebruikers wat beter kon en maakte met IT-partners Xylos en Bagaar een nieuwe versie. "Bij Radahr zijn we met zo'n vijf mensen, bij Xylos werkten zestien mensen aan het nieuwe platform", zegt CEO en medeoprichter Franky Anciaux. "De klanten zijn de hr-medewerkers van bedrijven. Zij betalen 20 euro per gebruiker per maand." Als ze een vacature willen invullen, kunnen ze in België terecht bij zo'n 150 uitzendkantoren, 250 wervings- en selectiebureaus of jobboards. Allemaal hebben ze hun eigen platformen en tools. Voor hr-medewerkers was het moeilijk het overzicht te bewaren. Alle hr-dienstverleners kunnen aan Radahr worden gekoppeld, dat er zo haast als een koepelplatform boven ligt. Het bedrijf is lid van Federgon, de sectorfederatie van de hr-dienstverleners.Een bedrijf heeft een heel proces om vacatures in te vullen, te beheren en te delen via allerlei rekruteringskanalen. Het heeft daarbij al softwarehulpmiddelen. In de hr-wereld zijn ATS en CRM twee softwaresystemen die veel worden gebruikt. ATS zorgt ervoor dat een wervings- en selectiebureau of een uitzendkantoor het wervingsproces kan bijhouden. De bureaus publiceren er de vacatures voor bedrijven die klant zijn en koppelen daarna de binnengelopen kandidaturen aan de juiste vacature. CRM is een klantenrelatiesoftware. De rekruteringsbureaus hebben er al hun klanten inzitten. Het is als het ware hun digitale netwerk. "Wij zijn noch ATS noch CRM, maar een nieuw systeem", zegt Franky Anciaux. "Wij zijn de laag die iedereen bij elkaar brengt. We helpen ook een aantal problemen vermijden, zoals de dubbele voorstelling van kandidaten door twee uitzendkantoren.""Het is geenrocketscience, maar nieuwe technologie die wordt ingezet om een bestaande markt open te gooien en dat is voor ons evengoed innovatie", zegt Sven De Cleyn, program manager bij imec.istart, dat in Radahr investeerde. "Ze dagen het model van enkele bestaande spelers uit en zullen niet door iedereen met open armen worden ontvangen. Frankie is evenwel een doorzetter en een goede netwerker. Hij heeft niet het makkelijkste parcours afgelegd, maar hij slaagt er altijd in een oplossing te vinden waar iedereen bij wint."Cruciaal in de aanpak van Radahr, dat zo'n 1100 gebruikers telt, zijn de functietitels. Bedrijven die klant zijn, brengen op het platform al hun functietitels in kaart en verrijken ze met allerlei informatie. Die functietitels worden omgezet in vacatures. "Als rekruteringsbedrijf hoef je jouw CRM-systeem niet meer zelf te verrijken", zegt Franky Anciaux. "We motiveren bedrijven ook om snel feedback te geven. Volgens studies krijgt slechts 18 procent van de kandidaten feedback van het bedrijf. Op ons platform is dat 95 procent."Rekruteerders kunnen als preferente partner een voorsprong krijgen door een vacature als eerste voor te stellen. "Partners kunnen ook seats kopen", zegt Franky Anciaux. "Ze kunnen zo'n seat bij een klant zetten om hun het leven makkelijker te maken. Een rekruteringsmerk zou een seat bij Trends kunnen plaatsen, waardoor Trends het platform een jaar gratis kan gebruiken."Wat met de impact van de coronacrisis? "Op de arbeidsmarkt zullen er acute noden zijn, wanneer bedrijven na de crisis weer willen aanwerven", zegt Franky Anciaux. "We werken aan een samenwerking met VDAB, die ook kan bij andere arbeidsbemiddelingsdiensten in België. Via het platform zouden partners van Radahr rechtstreeks een werkzoekende kunnen voorstellen als kandidaat. De bestaande tools gaan niet verder dan het koppelen van een werkzoekende aan een vacature, maar ze krijgen onvoldoende feedback. "Als op Radahr blijkt dat iemand ondergekwalificeerd is, maar wel goed past bij de cultuur van een bedrijf, dan zal zijn score stijgen", legt Franky Anciaux uit.Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB bevestigt dat de Vlaamse arbeidsbemiddelaar een mogelijke samenwerking onderzoekt. "Als blijkt dat iemand bij de cultuur van een bedrijf past, maar nog niet alle competenties heeft, dan kunnen we daar met de werkzoekende aan werken", zegt Van Bommel. "Bijvoorbeeld door uit te leggen dat als de werkzoekende een bepaalde cursus volgt, hij meer kans maakt voor vergelijkbare vacatures. Als de sollicatiefeedbacktool van Radahr goed blijkt te werken, integreren we die mogelijk op onze site. Van de overheid krijgen we ook de taak inzicht te bieden in trends op de arbeidsmarkt. We halen daarvoor cijfers uit Radahr."Het Gentse Radahr is actief in België, maar lonkt ook naar het buitenland om te anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt. Franky Anciaux verwijst naar een studie van de federatie van de technologische industrie Agoria: "Volgens Agoria zullen er tegen 2030 zo'n 200.000 tot 300.000 banen zijn die niet meer ingevuld zullen raken door Belgen. Denk aan banen in de bouw, het transport, de IT en de zorg. Het zal noodzakelijk zijn Belgische ondernemingen te koppelen aan buitenlandse consulenten. We willen ervoor zorgen dat ondernemingen hun communicatie in het Nederlands kunnen doen, maar dat dit bij consulenten in Spanje in het Spaans binnenkomt."