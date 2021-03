Het jonge Gentse biotechbedrijf AgomAb Therapeutics heeft een uitzonderlijk hoog bedrag van 61,5 miljoen euro opgehaald. Daarmee wil het medicijnen om beschadigd menselijk weefsel te herstellen, verder ontwikkelen en testen. AgomAb is geënt op technologie van stadsgenoot en sectorvaandeldrager argenx.

Aan de basis van het in 2017 opgerichte AgomAb ligt de Italiaanse wetenschapper Paolo Michieli. Die bestudeerde aan de universiteit van Turijn vele jaren de zogenaamde hepatocyte groeifactor (HGF), een stof die in ons lichaam aanwezig is en een rol speelt in algemene processen als celgroei en celdeling. Het potentieel van HGF in de geneeskunde is al langer bekend, maar er een medicijn van maken bleek niet eenvoudig omdat de stof heel snel afbreekt in het lichaam. Maar samen met argenx is AgomAb erin geslaagd antilichamen te ontwerpen die de werking van HGF nabootsen. Die zogenaamde agomAbs hebben het potentieel om beschadigde weefsels te regenereren, wat de weg opent naar nieuwe medicijnen voor orgaanherstel bij acute en chronische ziekten.Twee jaar geleden haalde AgomAb bij zijn eerste grote kapitaalronde 21 miljoen euro op. Deze nieuwe financieringsronde wordt getrokken door de Californische durfkapitalist Redmile Group, gesteund door Cormorant Asset Management uit Boston. Alle investeerders uit eerdere rondes participeerden. Onder hen Advent Advent France Biotechnology, Andera Partners, Boehringer Ingelheim Venture Fund, Omnes Capital, Pontifax en V-Bio Ventures. Deze ronde is een zogenaamde series B-financiering, waarbij grote sommen worden opgehaald om zo snel mogelijk op te schalen. Deze series B is naar Belgische normen uitzonderlijk groot. Ter vergelijking: bij zijn series B tien jaar geleden haalde argenx 27,5 miljoen euro op."De ronde stelt ons in staat onze ontwikkeling en de uitbouw van onze ontwikkelingspijplijn te versnellen", aldus Tim Knotnerus, de CEO van AgomAb. "De toevoeging van twee Amerikaanse topinvesteerders en de uitbreiding van het managementteam is een zeer belangrijke strategische stap voor het bedrijf en ondersteunt onze visie om regeneratieve geneeskunde te transformeren."