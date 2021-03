De Gentse ABO Groep vraagt een tweede notering aan op de Beurs van Parijs. Dat heeft de specialist in bodemonderzoek en geotechniek vrijdag na beurstijd bekendgemaakt.

Frank De Palmenaer viert het 25-jarige bestaan van zijn bodemonderzoekbedrijf ABO met recordcijfers, een vierde overname in vier maanden én een tweede beursnotering in Parijs.Die tweede notering komt er wellicht begin mei. De Gentse groep zal dit jaar meer dan de helft van haar omzet halen uit Frankrijk, en gaat ervan uit dat het gewicht van de Franse activiteiten de komende jaren nog zullen toenemen. Om de liquiditeit van het aandeel te verbeteren, is met Degroof Petercam Asset Management ook een permanente liquiditeitsverschaffer aangesteld, wat moet helpen om de faire waarde van het aandeel naar boven te doen komen.De aankondiging kwam er bij de publicatie van de jaarcijfers. Die tonen, ondanks de coronapandemie, een omzetgroei van 3 procent tot 49,3 miljoen euro. Omdat de groep erin slaagde de ebitda-marge op hetzelfde niveau te houden (15%), klom de operationele winst met 1,1 procent tot 7,5 miljoen euro. Mede door een belastingkrediet in Frankrijk klom het nettoresultaat met 38,6 procent tot 2,3 miljoen euro. Het bedrijf kondigde ook aan dat het zijn omzet tegen eind 2025 wil verdubbelen tot 100 miljoen euro.ABO blijft intussen de overnames aan elkaar rijgen. Het kocht een bijkomend belang van 12,8 procent in het Nederlandse Enviromania, en het resterende minderheidsbelang in Sialtech. In Frankrijk werd midden december Geo+ Environnement overgenomen, en twee weken later Subgeo. Geosonic France was tot nu de recentste nieuwkomer. Het maakt sinds februari deel uit van de groep.