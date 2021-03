Een beloftevol potentieel medicijn tegen covid-19, dat is ontwikkeld in Gentse labo's, werkt ook tegen de nieuwe virusvarianten. Dat meldt het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB).

Het antivirale middel, op basis van antilichamen van lama's, is ontwikkeld door de VIB-UGent-teams van de professoren Xavier Saelens en Nico Callewaert. Ze toonden in proefdieren aan dat die antilichamen het SARS-CoV-2-virus neutraliseren. Ze beschermen de proefknaagdieren tegen infectie door zich te binden aan de spike-eiwitten, de stekeltjes van het coronavirus. Het potentieel van antilichamen van lama's is al eerder uitvoerig bewezen door de Gentse biotechbedrijven Ablynx en argenx.

In de nieuwe publicatie tonen de VIB-wetenschappers een verbeterde werking aan van de antistof. Bovendien wordt ze niet beïnvloed door de veranderingen in coronavarianten. Het is dus bewezen dat de covid-19-antistof van VIB-UGent ook de nieuwe virusvarianten kan neutraliseren. Een cruciale vondst omdat antistoffen ontwikkeld door andere bedrijven minder werkzaam lijken te zijn tegen de nieuwe coronavarianten. "Dat maakt de antistof van VIB een van de meest toekomstbestendige antilichaamtherapieën voor covid-19", klinkt het in een mededeling van VIB.Het nieuws is meer dan welkom. Het enige potente wapen tegen covid-19 is tot nader order het vaccin. Daarom wordt wereldwijd koortsachtig gezocht naar een eerste efficiënte virusremmer tegen SARS-CoV-2. Die zou het verschil maken voor mensen die nog niet zijn ingeënt en mensen met een verzwakt immuunsysteem."Vaccins zijn uiteraard een hoeksteen van de corona-aanpak. Maar er zijn ook medicijnen nodig voor wie toch ziek wordt", zegt professor Nico Callewaert. "Op antilichamen gebaseerde medicijnen blijken veelbelovend in de vroege stadia van de ziekte. Antistoffen kunnen voorkomen dat patiënten vorderen naar ergere stadia van de ziekte en opgenomen moeten worden op de afdeling intensieve zorg."Het preklinische ontwikkelingstraject voor het Gentse antivirale middel is intussen voltooid. De VIB-spin-off ExeVir Bio, die vorige zomer is opgericht om de virusremmer voort te ontwikkelen, zal de antistofbehandeling binnenkort testen bij covid-19-patiënten in het ziekenhuis. ExeVir Bio zal de start van die klinische tests op veiligheid en werkzaamheid eerstdaags aankondigen.ExeVir Bio sprong uit de startblokken dankzij een kapitaalinjectie van bijna 23 miljoen euro. Dat geld kwam onder meer van het VIB, UCB Ventures, het biotechfonds Fund+ en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Het bedrijf zal verder samenwerken met VIB-UGent om de virusremmer te optimaliseren."Dit onderzoek naar een covid-19-medicijn kan worden beschouwd als een blauwdruk voor de ontwikkeling van antistoffen voor volgende pandemieën", besluit Jérôme Van Biervliet, de algemeen directeur van VIB.