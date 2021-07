Een beloftevol medicijn tegen covid-19 van de Gentse start-up ExeVir werkt ook tegen de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus SARS-CoV-2. Als alle testfases volgens plan verlopen, kan het medicijn in de tweede helft van volgend jaar gelanceerd worden, meldt Fiona du Monceau, de COO van ExeVir.

Het antivirale middel, op basis van antilichamen van lama's, is ontwikkeld door de VIB-UGent-teams van de professoren Xavier Saelens en Nico Callewaert. Het potentieel van antilichamen van lama's is al eerder uitvoerig bewezen door de Gentse biotechbedrijven Ablynx en argenx. Saelens en Callewaert toonden in proefdieren aan dat die antilichamen het SARS-CoV-2-virus neutraliseren. En nu heeft het labo van viroloog Johan Neyts van het Leuvense Rega-Instituut aangetoond dat het kandidaat-medicijn ook de snel oprukkende delta- en gammavarianten kan neutraliseren.Met name de deltavariant verspreidt zich razendsnel. De variant, die het eerst in India werd opgemerkt, is al verantwoordelijk voor tienduizenden doden. Ze is nu al de dominante virusstam in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, de Verenigde Staten en Rusland, en verspreidt zich nu ook snel in ons land.Het potentiële medicijn van ExeVir is inmiddels klaar om te worden getest op patiënten met covid-19. Dat zal in België en andere Europese landen, maar ook in Zuid-Amerika en Afrika gebeuren "om zeker te zijn dat we alle zorgwekkende varianten mee hebben en om een brede geografische spreiding van de ziekte te dekken", aldus Du Monceau. Wanneer precies het medicijn op de markt komt, is nog onduidelijk. "Dat hangt af van waar en wanneer de diverse besmettingsgolven toeslaan op de diverse continenten. Maar als alles goed verloopt, kan het in de tweede helft van volgend jaar op de markt zijn", legt Du Monceau uit.ExeVir haalde eerder al ruim 42 miljoen euro op bij het biotechfonds Fund+, VIB, UCB Ventures, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), V-Bio Ventures, SRIW, Noshaq, Vives IUF, Sambrinvest en Belgische family offices. Nu de klinische testen starten, krijgt het 3 miljoen euro Vlaamse innovatiesteun via Vlaio. Maar om de volgende klinische fases en vooral de productie te financieren, zal hoe dan ook een nieuwe grote kapitaalronde nodig zijn, besluit Du Monceau.