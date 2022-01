De Gentse techbelofte Deliverect haalt 150 miljoen dollar op, nog geen jaar nadat het bedrijf al 65 miljoen dollar had opgehaald. Intussen is het bedrijf, met 350 medewerkers, nog geen vier jaar na de oprichting al meer dan 1,4 miljard dollar waard. Dat komt door de snelle groei van hun software om online bestellingen via maaltijdbezorgers automatisch naar kassa's van restaurants door te sturen.

Het bedrijf kon, ondanks een lek eind vorige week, pas nu communiceren. Er zijn weinig details bekend over de financiële cijfers van Deliverect zelf, maar investeerders blijken er dus veel potentieel in te zien. In totaal werd al meer dan 240 miljoen dollar opgehaald. De nieuwste kapitaalronde van 150 miljoen dollar wordt geleid door twee grote internationale fondsen: Coatue Management en Alkeon Capital Management. Het zijn discrete fondsen, maar ze zouden miljarden beheren. Coatue zou 48 miljard dollar onder beheer hebben, Alkeon zelfs meer dan 200 miljard dollar. Ook de bestaande investeerders doen mee: Newion (eerste grote investeerder in Collibra), OMERS Ventures, DST Global, Redpoint Ventures en Smartfin (fonds rond Jürgen Ingels).

Deliverect werd in 2018 opgericht door Jan Hollez en Zhong Xu, twee Vlaamse techondernemers die eerder al veel internationaal succes kenden met hun eerste start-up Posios, opgericht in 2012. Die ontwikkelde software om smartphones en tablets als mobiele kassa in de horeca te gebruiken. Posios was een instantsucces in België en stond voor zijn internationale doorbraak, toen Hollez en Xu na twee jaar beslisten zich te laten overnemen door hun grotere Canadese sectorgenoot Lightspeed. Onder zijn vleugels bouwden ze Posios vanaf 2014 uit tot een van de belangrijkste mobiele kassasystemen ter wereld voor de horeca.

Het ondernemersbloed kroop waar het niet gaan kan, en midden 2018 gingen ze er opnieuw voor met software voor de horeca. Met Deliverect wilden Jan Hollez en Zhong Xu een nieuw probleem in de horeca oplossen. De togen van heel wat restaurants bezweken zowat onder de tablets van Deliveroo, Takeaway.com en andere maaltijdbezorgers. Restaurants moesten die bestellingen handmatig ingeven in hun eigen kassasysteem en hun menu's bij die maaltijdbezorgers invoeren. Hollez en Xu zagen een grote opportuniteit, en ontwikkelden een virtueel tussenstation dat de kassa's zou verbinden met de systemen van de maaltijdbezorgers en waardevolle data kon genereren voor restaurants. Het bedrijf kende een vliegende start. De software draait intussen op 20.000 locaties, voornamelijk restaurants. Deliverect overtuigde ook snel grote ketens, waaronder Kentucky Fried Chicken. Hollez en Xu betrokken snel twee andere medeoprichters bij Deliverect: de Nederlandse techondernemer Jelte Vrijhoef en Jerome Laredo, een ex-topmanager van Lightspeed, maar het bedrijf is stevig verankerd in Gent, waar de hoofdzetel zich bevindt.

Het gaat zeer snel, beseft CTO en oprichter Jan Hollez. "Ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat buitenstaanders denken dat het te snel gaat, maar we moeten het ijzer smeden als het heet is. Maaltijdbezorging is al een enorme markt, terwijl slechts een fractie van de restaurants met onlinebestellingen werkt, zelfs in de meest mature markten. Dit is echt het moment om wereldwijd de markt te veroveren. In software zijn er genoeg voorbeelden van bedrijven die dachten dat ze nog konden wachten omdat ze met een superieur product dan wel marktaandeel zouden afpakken, maar zo werkt het niet."

"We vinden dat een leuke mijlpaal, maar we blijven focussen op de lange termijn. Zhong en ik hebben vanaf de start van Deliverect gezegd dat we een bedrijf willen bouwen dat honderd jaar kan meegaan, en daar zijn we nog altijd rotsvast van overtuigd. Onze voetjes staan nog altijd op de grond. Het financiële domineert onze persoonlijke ambities niet. In de eerste plaats willen we het verschil maken voor restaurants. We willen ook tonen dat je in Europa een fantastisch techbedrijf à la Google kunt bouwen. Het Google van toen ze nog niet hun slogan 'Don't be evil' hadden laten vallen. Deliverect moet een voorbeeldbedrijf zijn voor andere ondernemers."

Lees donderdag het volledige interview in Trends. Daarin vertelt Jan Hollez hoe hij en zijn mede-oprichter Zhong Xu Deliverect in een recordtempo lieten doorgroeien naar een softwarebedrijf dat met 350 medewerkers evenveel waard is als bpost (26.000 medewerkers).

