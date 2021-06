De timing van de kapitaalronde van het Gentse Optimile kon moeilijk beter. De federale regering besliste op 18 mei om elektrische bedrijfswagens fiscaal aan te moedigen. Optimile rekent precies op de bedrijven om het wagenpark snel te elektrificeren.

Vanaf 2026 zijn emissievrije bedrijfswagens - in de praktijk vooral elektrische - voor honderd procent fiscaal aftrekbaar, terwijl bedrijfswagens op diesel of benzine minder aantrekkelijk worden. Optimile helpt bedrijven over te schakelen naar een vloot van zulke elektrische bedrijfswagens. Het Gentse techbedrijf specialiseert zich in software voor laadpalen - het maakt of installeert dus zelf geen laadpalen - en biedt softwareabonnementen en mobiliteitsplatformen aan voor bedrijven. Het eerste product is een app waarmee werknemers met een e-bedrijfswagen hun voertuig kunnen opladen bij de dichtstbijzijnde laadpaal, ongeacht van welke aanbieder die is. Het tweede product is het mobiliteitsplatform Mobiflow, met tal van diensten. Parkeert de werknemer zijn auto bijvoorbeeld in een randparking en neemt hij de tram naar het kantoor in de binnenstad, dan kan hij een parkeer- en tramticket kopen via de app van Optimile. "In onze app kun je dus zowel je laadpaal thuis beheren als de diensten binnen je mobiliteitsbudget van het bedrijf. Het is handig dat in één app te hebben", zegt An De Pauw, de CEO van Optimile. "Vlootmanagers willen graag met één softwareleverancier werken voor de verschillende merken van laadpalen. We bieden ook split billing aan, als de werkgever en de werknemer ieder een deel van de vergoeding betalen voor het opladen. Voor werknemers is het bijvoorbeeld voordeliger bij hun werkgever hun auto op te laden, omdat bedrijven doorgaans minder voor hun stroom betalen dan particulieren." De klanten van Optimile zijn de bedrijven die elektrische mobiliteit willen integreren in hun aanbod. Het gaat dan om laadpaalinstallateurs, energieleveranciers, brandstofleveranciers, supermarktketens of fleetdivisies van bedrijven die overschakelen naar een vloot van elektrische bedrijfswagens. Met de software van Optimile kunnen fleetmanagers het opladen van elektrische wagens integreren in het bedrijfsaanbod voor de werknemers. Dat levert nogal wat praktische vragen op. De ene werknemer laadt zijn auto op het werk op, de andere liever thuis, en onderweg wordt er weleens gebruikgemaakt van publieke laadpalen van weer andere laadpaalbedrijven. De werknemers krijgen via de app en de laadpas ook toegang tot een van de grootste netwerken van laadpalen overal in Europa. Om de verwachte groei aan te kunnen, haalt Optimile nu 8 miljoen euro kapitaal op bij AG, Touring en BNP Paribas Fortis. Elk bedrijf heeft een derde van de aandelen. Bij een eerdere kapitaalronde begin vorig jaar, stapten AG en BNP Paribas Fortis in het bedrijf. Touring was toen al aandeelhouder. Optimile haalde toen 2 miljoen euro op. An De Pauw werd aangesteld als CEO van Optimile, in opvolging van Wim Iliano. Zij werkte eerder bij D'Ieteren en Tesla. Bij D'Ieteren richtte ze zich onder meer op de ontwikkeling en de opstart van een nieuwe divisie voor laadpalen, en als countrymanager van Tesla Belux pionierde ze door een elektrisch automerk in de markt te zetten. "We willen het kapitaal gebruiken om ons team uit te breiden", zegt An De Pauw. "Vorig jaar groeiden we van 10 naar 25 mensen, en dit jaar willen we naar 50 gaan. Er komen commerciële mensen bij, maar de meeste nieuwe mensen zullen de IT verder ontwikkelen. Vorig jaar bedroeg onze omzet 768.458 euro. Nu de e-voertuigmarkt zich ontwikkelt, verwachten we een stijging. We zijn vooral aanwezig in België en Nederland. De Nederlandse markt is groter, maar België heeft zijn elektrische inhaalbeweging al ingezet. In landen als Italië, Mexico, Zwitserland en Griekenland werken we met lokale partners die de software van Optimile integreren in hun eigen app en merk." Optimile zal zich ook concentreren op de uitbouw van partnerschappen op zijn thuismarkt. De beslissing van de regering om e-bedrijfswagens fiscaal te stimuleren, deed de discussie oplaaien of er wel voldoende laadpalen zijn om al die elektrische salariswagens op te laden. Er zijn nu al veel te weinig publieke laadpalen in ons land. Optimile schat op basis van de plannen van de verschillende overheden en bedrijven dat er tegen 2026 meer dan 100.000 publiek toegankelijke oplaadpalen nodig zijn. An De Pauw is ervan overtuigd dat de bedrijvenmarkt, waar Optimile zich op richt, daarin een cruciale rol kan spelen. "Meer dan de helft van die publieke laadpalen zal op de parkeerplaatsen van bedrijven en commerciële centra geïnstalleerd worden."