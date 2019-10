Een gemiddelde werknemer is 41,4 jaar oud. Dat is 11 maanden jonger dan een jaar geleden. Dat berekende hr-bedrijf Acerta.

De daling is een gevolg van de toename van jonge werknemers in een groeiende arbeidsmarkt, zegt Acerta. Bijna een op de drie werknemers is jonger dan 35.

De dalende trend is algemeen: bij arbeiders en bedienden, vrouwen en mannen, social profit en profit, en in alle provincies en gewesten.

De oudste sector is de social profit: daar is de gemiddelde werknemer 43,2 jaar.

Opmerkelijk is voorts dat de werknemers in de kleinste ondernemingen (tot tien werknemers) gemiddeld 3,5 jaar jonger zijn dan die in de grootste bedrijven.