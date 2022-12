De jonge Brabantse gemberdrankproducent Gimber haalt 10 miljoen euro op, om zijn ambitieuze groeiplannen te versnellen.

Gimber is met zijn gelijknamige biologische gemberdrank in vijf jaar uitgegroeid van een eenmansbedrijf, dat startte met maandenlang geëxperimenteer in de keuken van de oprichter Dimitri Oosterlynck, tot een onderneming met zeventig medewerkers en een jaaromzet van bijna 20 miljoen euro.

De 48-jarige Oosterlynck had geen ervaring in de drankensector, maar haalde al snel de kapitaalkrachtige investeerders DLF Venture en Square One Foods aan boord. DLF Venture is het durfkapitaalfonds van de familie de Mévius, een referentieaandeelhouder van de bierreus AB InBev. Ook het Oostenrijkse investeringsfonds Square One Foods is een drankenspecialist.

Zowel DLF als Square One participeert nu ook in de nieuwe kapitaalronde, net als het nieuwe management. Oosterlynck klopte voorts aan bij het Welvaartsfonds van de Vlaamse overheid, dat wordt beheerd door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het fonds werd vorig jaar opgericht, om intrinsiek gezonde bedrijven die door corona hun financiële reserves moesten aanspreken, met extra middelen op het groeipad te houden. En die middelen zijn broodnodig.

"Wij hebben ervoor gekozen van dag één keihard te investeren", zegt Oosterlynck. "Dat veroorzaakte groeipijnen, en corona heeft het ons moeilijk gemaakt. Maar ik hou daar ook van, want moeilijke tijden maken krachtige mensen, en krachtige mensen maken krachtige bedrijven. Dus ben ik heel bewust blijven gaan voor groei. Zo zijn we bijvoorbeeld blijven investeren in een team in Frankrijk, zijn we naar Duitsland getrokken, en - iets opportunistischer - ook naar Zuid-Korea. We zien buiten West-Europa veel mogelijkheden, en die zullen we proberen te verzilveren."

Die mogelijkheden zijn ook PMV niet ontgaan. "Gimber heeft het potentieel om internationaal potten te breken en bovendien een positieve bijdrage te leveren aan de voedingsgewoontes van de consument", zegt Roald Borré, portfoliomanager van het Welvaartsfonds.

Uitdagende tijden

Oosterlynck benadrukt dat er geen tijd te verliezen is. "Als je langs de rekken van de betere voedingswinkels loopt, merk je dat het aanbod de voorbije drie jaar veel groter is geworden. Onze markt is razendsnel volwassen geworden. We investeren nu, om dat momentum te grijpen en voorop te blijven lopen."

Het blijven zeer uitdagende tijden. Zo is glas voor flessen een zeldzaam goed geworden, stelt Oosterlynck. "Glasleveranciers die je nu belt, verwijzen allemaal naar 2024. Zijn gember haalt Gimber hoofdzakelijk uit Peru, dat wordt geteisterd door zware politieke onrust. Bovendien krijgt de biosector rake klappen. "Sommige biowinkels draaien 30 à 40 procent minder, wat ook op ons impact heeft", legt Oosterlynck uit. "We zitten in de storm, maar wachten niet tot die is overgewaaid. We lossen dit op. Ik ben een enorme believer in Darwin. Het gaat over de survival of the fittest, not the strongest. Het bedrijf dat zich het best kan aanpassen, haalt het."

Sterk management

Hoewel ze zelf niet hebben geparticipeerd in de nieuwe kapitaalronde, behouden Oosterlynck en zijn echtgenote Sylvie Schollier de meerderheid van de aandelen. Het Welvaartsfonds komt op gelijke voet met DLF Venture en Suare One Foods. Nadere details over het aandeelhouderschap geven de betrokkenen niet vrij.

Gimber, gevestigd in Tubeke, heeft ook zijn management fors versterkt. Tim Kamanayo, die sinds september managing director ad interim was, wordt de nieuwe CEO. Met de 44-jarige Kamayano haalt Oosterlynck een ervaren rot aan boord. Hij was eerder global trade marketing director bij AB InBev en marketing directeur bij de pralineproducent Neuhaus. Oosterlynck neemt de marketingafdeling onder zijn hoede.

Uit zijn voegen gebarsten

Oosterlynck blikt intussen nog steeds verbaasd terug op het afgelegde parcours. "Dit verhaal is begonnen door die frustratie die veel mensen hebben op evenementen, waar ze de keuze hebben tussen alcohol, gesuikerde frisdrank of water", blikt Oosterlynck terug. "Ik zocht al lang een alternatief. Na een campingvakantie in het zuiden van Frankrijk, waar veel wordt gekookt met gember, bracht mijn vrouw een pak gemberwortels mee terug. Toen ik voor het eerst puur gembersap dronk, viel mijn frank. Ik ben in de keuken allerlei combinaties gaan uitproberen. Zo ben ik na enkele maanden tot het huidige recept gekomen, dat sindsdien eigenlijk amper is gewijzigd."

"Al was het oorspronkelijk niet de bedoeling de drank op de markt te brengen. Ik was actief in de audiovisuele sector, en maakte wekelijks een fles voor ons gezin. Maar toen begonnen kennissen te vragen om ook voor hen een fles te maken. Op een dag heb ik samen met mijn zoon in onze garage 25 flessen gebotteld voor de conceptwinkel van mijn vrouw in Buizingen. Die flessen waren in een recordtijd verkocht, en mensen vroegen om meer. Zo is Gimber heel snel gegroeid, en een beetje uit zijn voegen gebarsten."

En wat de naam Gimber betreft: ten huize Oosterlynck wordt Nederlands, Engels en Frans gesproken. "Meng de woorden gember, ginger en gingembre, en we hadden meteen onze robuuste naam."

