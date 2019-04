Geldschieter Hezbollah plaagt KBC

Onthullingen in de Afrikaanse pers over een geldschieter van de Libanese militie Hezbollah die in Antwerpen klant was bij KBC brengen de Vlaamse bank in opspraak. Dezelfde klant was ook een belangrijke fixer van de Gambiaanse dictator Yahya Jammeh.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld











Gelekte documenten wijzen op verdachte stortingen die de centrale bank van Gambia eind 2011 deed op de Antwerpse KBC-rekeningen. Het geld was bedoeld om luxevoertuigen te kopen, bericht De Tijd donderdag. Maar de krant vernam dat KBC de verdachte betalingen in 2011 wel degelijk heeft aangegeven bij de antiwitwascel. Om de rekeningen kort daarna te sluiten. KBC mag niets prijsgeven, maar zegt dat het zijn antiwitwasverplichtingen nakomt.